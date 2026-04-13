Sheinbaum centrará discurso en paz y política social en cumbre progresista

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mantendrá la postura del gobierno mexicano sobre la Conquista durante su visita a Barcelona.

Durante su participación en la reunión de gobiernos progresistas que se llevará a cabo en Barcelona, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará la postura del gobierno mexicano centrada en la promoción de la paz y el fortalecimiento de políticas sociales.

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La mandataria indicó que su participación forma parte de la agenda internacional del país y que el encuentro reunirá a jefes de Estado y representantes de distintas regiones. Señaló que la agenda específica aún se encuentra en definición.

Sheinbaum afirmó que el mensaje principal de México será la paz. Indicó que el gobierno mexicano mantiene una posición contraria a la escalada de conflictos armados y promoverá la atención a las necesidades sociales de la población.

Señaló que su administración impulsa el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, como eje de política pública. Indicó que esta visión orienta la asignación de recursos hacia programas sociales y desarrollo económico.

Planteó que el gasto en conflictos armados debe reducirse y que los recursos deben destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población. Indicó que este enfoque será expuesto ante los líderes participantes en la reunión.

En ese contexto, Sheinbaum afirmó que durante su visita a Barcelona insistirá en la necesidad de modificar la visión histórica sobre la Conquista española. Señaló que el gobierno mexicano mantendrá su postura de reconocer la violencia del proceso y la relevancia de las civilizaciones originarias.

La mandataria indicó que la relación diplomática con España se mantiene vigente, sin ruptura, y que continúan los intercambios comerciales, turísticos y culturales. Explicó que las diferencias se concentran en la interpretación histórica de la Conquista.

Sheinbaum afirmó que la narrativa tradicional que presenta la Conquista como un proceso civilizatorio no corresponde a los hechos históricos. Señaló que existieron matanzas, imposición religiosa y explotación de recursos, lo que derivó en el movimiento de Independencia tres siglos después.

La presidenta destacó que en los últimos meses han existido declaraciones distintas por parte del gobierno español y del rey, en comparación con posiciones anteriores. Indicó que estos pronunciamientos abren la posibilidad de una revisión compartida de la historia.

La mandataria indicó que el gobierno mexicano continuará impulsando el reconocimiento de los pueblos originarios mediante exposiciones, investigaciones y participación de especialistas en espacios internacionales. Señaló que esta postura forma parte de una política de Estado para fortalecer la identidad histórica y cultural del país.