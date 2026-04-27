Sheinbaum condena ataque y expresa respaldo a Donald Trump tras incidente armado

Al reiterar su condena al ataque armado, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó solidaridad con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras confirmarse que no resultó herido.

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“Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias”, declaró desde Palacio Nacional.

A nombre del gobierno de México, Sheinbaum emitió un mensaje oficial de respaldo a Trump y su esposa tras el incidente, y señaló que fue el primer país en pronunciarse públicamente sobre el hecho.

El ataque ocurrió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton, lo que obligó a suspender el evento y evacuar al presidente, a la primera dama y a funcionarios federales.

Trump afirmó que en un inicio pensó que se trataba de un incidente menor y destacó la actuación del Servicio Secreto por neutralizar la amenaza. Autoridades federales mantienen la investigación en curso.

Sheinbaum reiteró que ningún acto violento puede ser respaldado como mecanismo de presión o resolución política. “No podemos nunca apoyar un acto violento”, afirmó.

La agresión ocurre en un contexto de alta polarización política en Estados Unidos, donde la seguridad de figuras públicas se mantiene como un eje central de preocupación institucional de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que se decide la composición del Congreso.

Trump rechazó las teorías de conspiración surgidas tras el ataque armado ocurrido durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca.

En entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, calificó esas versiones como “teorías enfermizas” y descartó que el incidente haya sido un montaje.

Durante la conversación con la periodista Norah O’Donnell, el mandatario señaló que los rumores en redes sociales responden a desinformación y afirmó que el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, era una persona “radicalizada” y probablemente “muy enferma”.

También indicó que familiares del agresor habrían alertado previamente a la policía sobre su comportamiento.