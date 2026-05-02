Sheinbaum conecta trenes y anuncia obras en Palenque

La presidenta Claudia Sheinbaum informó la unión del Tren Maya con el Interoceánico en Palenque, anunció la carretera Palenque-Ocosingo y nuevas becas en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en Palenque la conexión del Tren Maya con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el avance de obras ferroviarias y carreteras en Chiapas. Indicó que la unión permitirá integrar rutas desde el norte del país hasta el sureste.

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“Esta unión de los dos trenes va a permitir comunicar desde el norte del país, incluso desde Canadá, hasta Mérida, Quintana Roo, Cancún y todo Chiapas”, señaló la presidenta durante el acto en el ecoparque La Ceiba.

La mandataria precisó que el Interoceánico presenta un avance cercano a 70 por ciento en el tramo sur y que se construyen 21 kilómetros de vía en la zona de conexión en Palenque. Agregó que el proyecto incluye transporte de carga en ambos sistemas ferroviarios.

El Corredor Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina y el Tren Maya por la Secretaría de la Defensa Nacional, con infraestructura orientada a transporte de carga y pasajeros en el sureste del país.

“Palenque se convierte en la unión del norte, el centro y el sur-sureste del país”, afirmó la presidenta al referirse a la función logística del nodo ferroviario en Chiapas.

El gobierno federal anunció además la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, con licitación a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y participación de comunidades indígenas en el trazo del proyecto.

La presidenta informó que se otorgará la beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes de licenciatura en Chiapas y se mantendrán apoyos para primaria, secundaria y preparatoria, con cobertura estatal.

La conexión ferroviaria y las obras anunciadas refuerzan la infraestructura logística y educativa en el sureste, con efectos en movilidad de mercancías, integración regional y acceso a apoyos escolares.