Sheinbaum confirma coordinación de seguridad federal en Sinaloa

Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá a la gobernadora interina de Sinaloa y afirmó que el gobierno federal mantendrá apoyo en seguridad para la entidad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantendrá coordinación con las autoridades de Sinaloa tras el nombramiento de una gobernadora interina en la entidad y confirmó que sostendrá una reunión con la nueva titular del Ejecutivo estatal, Yeraldine Bonilla Valverde.

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Explicó que todavía no existe una fecha definida para el encuentro con la gobernadora interina, pero sostuvo que la coordinación institucional continuará de manera permanente. Indicó que el objetivo principal consiste en respaldar al pueblo de Sinaloa y mantener las estrategias de seguridad impulsadas por autoridades federales y estatales.

Durante la conferencia, la presidenta también respondió a preguntas sobre posibles solicitudes de licencia de funcionarios vinculados con investigaciones en la entidad. Sheinbaum rechazó intervenir en decisiones personales o políticas relacionadas con permanencia en cargos públicos y sostuvo que cada funcionario debe asumir sus propias determinaciones.

Mencionó específicamente el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y explicó que cualquier decisión sobre solicitar licencia corresponde exclusivamente al titular del Ejecutivo estatal. Añadió que la Presidencia no puede imponer ese tipo de medidas a gobernadores o alcaldes.

“Me acusan de autoritaria y luego preguntan por qué la presidenta no pide la licencia”, declaró Sheinbaum al responder cuestionamientos sobre funcionarios sinaloenses. La presidenta insistió en que las decisiones administrativas y políticas corresponden a cada autoridad local dentro del marco legal vigente.

Sheinbaum también respondió preguntas relacionadas con el senador Enrique Inzunza Cázarez, mencionado en versiones difundidas sobre investigaciones de autoridades estadounidenses. La mandataria afirmó que corresponde a cada persona involucrada fijar posición pública o definir acciones legales y políticas ante esos señalamientos.

La presidenta separó las investigaciones judiciales de la operación institucional del gobierno federal en Sinaloa. Indicó que las tareas de seguridad continuarán coordinadas con autoridades estatales y sostuvo que el gabinete federal mantiene presencia permanente en la entidad.

Sheinbaum afirmó que el gobierno federal seguirá apoyando a Sinaloa mediante despliegues de seguridad, coordinación operativa y diálogo con autoridades locales. La mandataria señaló que la prioridad consiste en proteger a la población y mantener estabilidad institucional en el estado.