Sheinbaum confirma diálogo con Brasil y Colombia pese a exclusión del Escudo de las Américas

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en sus conversaciones con los mandatarios de Brasil y Colombia se abordó el contexto diplomático regional y la relación con Estados Unidos

Al abordar sus recientes conversaciones con los mandatarios de Brasil y Colombia, en medio de cuestionamientos sobre la exclusión de Estados Unidos de la cumbre regional para presentar el Escudo de las Américas, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el diálogo entre los gobiernos con el país vecino se desarrolla con normalidad y sin tensiones diplomáticas.

La mandataria señaló que durante las conversaciones con sus homólogos se habló del tema, aunque destacó que existe “mucha tranquilidad” porque tanto Brasil como Colombia mantienen comunicación directa con el gobierno estadounidense, al igual que México.

Sheinbaum explicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo recientemente encuentros con autoridades de Estados Unidos y que esos contactos permitieron resolver “muchos malos entendidos o falta de comunicación directa“.

Según la jefa del Ejecutivo federal, los países de la región mantienen posiciones políticas distintas derivadas de los procesos electorales internos y de la representación de sus pueblos, pero esas diferencias no deberían afectar las relaciones bilaterales ni los mecanismos de cooperación internacional.

“Tenemos una posición política en la elección de nuestros pueblos, a los gobiernos que representamos o a los pueblos que representamos, pues distinta a la de otros países, eso es obvio y evidente, pero eso no tiene por qué afectar la relación bilateral o multilateral”, expresó.

La iniciativa denominada Escudo de las Américas se plantea como un esquema de cooperación multinacional enfocado en el intercambio de información, la coordinación de operaciones de seguridad y el impulso de estrategias regionales para contener el avance del crimen organizado.

La propuesta contempla la participación de varios gobiernos latinoamericanos alineados con Washington en materia de seguridad, aunque México, Brasil y Colombia quedaron fuera de esa primera convocatoria. La proclamación de una Coalición de las Américas contra los carteles eleva oficialmente el narcotráfico al rango de amenaza estratégica equiparable al terrorismo internacional.

Durante la conferencia matutina del martes, la mandataria explicó que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos se consolidó desde el inicio del actual gobierno estadounidense y opera mediante un mecanismo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad de ambos países.