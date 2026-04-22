Sheinbaum confirma salida de Estela Damián y perfila a Luisa María Alcalde en Consejería Jurídica

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Estela Damián, quien buscará una candidatura en Guerrero, y recordó que los funcionarios deberán renunciar si buscan competir en Morena rumbo a 2027

Tras la decisión de Estela Damián de dejar la Consejería Jurídica para participar en el proceso político en Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ajustes en su gabinete y contempló a Luisa María Alcalde para asumir ese cargo, destacando su experiencia como abogada y participación en reformas clave.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que Damián presentó su renuncia con efecto al 30 de abril, tras comunicar su intención de contender en su estado natal. Señaló que cerrará sus responsabilidades para garantizar la continuidad operativa.

“Si querían participar en alguna de las encuestas de Morena tenían que dejar el gobierno”, declaró Claudia Sheinbaum, fijando la regla para todos los integrantes del gabinete que busquen competir en procesos internos o electorales.

La Consejería Jurídica tiene funciones clave como la revisión de decretos, leyes y litigios del Estado, así como la defensa jurídica en juicios de amparo y procesos laborales, por lo que requiere una transición ordenada.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas”, afirmó la presidenta al descartar intervención en decisiones internas de Morena y señalar que todos deben competir en igualdad de condiciones.

El eventual nombramiento de Luisa María Alcalde abriría un proceso interno en Morena para definir su dirigencia, lo que podría provocar nuevas salidas de funcionarios federales interesados en competir.

En este contexto, la mandataria indicó que Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, no ha manifestado intención de dejar el cargo, aunque reiteró que cualquier funcionario deberá renunciar si decide participar en procesos partidistas.

Sheinbaum subrayó que el proceso interno de Morena corresponde exclusivamente al partido y deberá realizarse conforme a sus reglas internas, reiterando que quienes participen deberán separarse previamente de sus cargos.