Sheinbaum confirma visita de Infantino y acelera preparativos del Mundial 2026

Sheinbaum confirma visita de Gianni Infantino a México para avanzar en la organización del Mundial 2026, con agenda deportiva, juvenil y logística

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, visitará México en los próximos días para sostener una reunión en Palacio Nacional enfocada en los avances organizativos del Mundial 2026.

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El encuentro forma parte de la agenda de coordinación entre el gobierno federal y la FIFA, en la que se revisarán aspectos logísticos, operativos y de infraestructura vinculados a la justa que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum señaló que la reunión permitirá afinar detalles de organización en una etapa clave previa al torneo, al tiempo que destacó el papel del país como una de las sedes principales, cuya inauguración está prevista para junio de 2026.

En paralelo, el gobierno federal impulsa actividades deportivas de carácter social, como jornadas nacionales de “cascaritas” y dominadas, que buscan involucrar a jóvenes en el contexto del Mundial.

La mandataria indicó que estas iniciativas forman parte de una estrategia para promover el deporte a nivel comunitario y fortalecer la participación juvenil en actividades recreativas.

Asimismo, se informó que cientos de jóvenes se han inscrito en dinámicas digitales vinculadas al Mundial, incluyendo concursos para obtener boletos simbólicos como el “boleto 001”, lo que refleja el interés social en torno al torneo.

En el ámbito deportivo, se anunciaron partidos amistosos previos al Mundial, entre ellos el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal en la Ciudad de México, como parte del calendario de preparación.

La presidenta también hizo referencia a partidos de repechaje y actividades futbolísticas en sedes como Guadalajara y Monterrey, lo que anticipa la intensa agenda deportiva en los meses previos.

El gobierno federal mantiene coordinación con autoridades locales y organismos internacionales para garantizar condiciones operativas, logísticas y de seguridad durante el evento, considerado uno de los más relevantes en la historia reciente del país.

La visita de Infantino se inscribe en este proceso, en el que México busca consolidar su papel como anfitrión y avanzar en la organización de un torneo con impacto en infraestructura, turismo y proyección internacional.