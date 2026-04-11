Sheinbaum conmemora a Zapata y vincula su legado con la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Morelos la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, donde vinculó su legado agrario con la Cuarta Transformación. Anunció entrega de tierras, programas al campo y avances del Plan B electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Morelos la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, a 107 años del hecho ocurrido en la hacienda de Chinameca. Durante el acto, recordó la traición que derivó en su muerte y destacó la vigencia de sus ideales agrarios en la vida pública actual.

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El evento incluyó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas en Ayala y la entrega de certificados agrarios a mujeres propietarias de tierras. La mandataria reconoció la participación histórica de las mujeres en la lucha agraria y afirmó que su inclusión fortalece el desarrollo rural.

Sheinbaum expuso una revisión histórica de las transformaciones del país, desde la Independencia hasta la Revolución Mexicana. Señaló que el movimiento encabezado por Zapata respondió al despojo de tierras durante el porfiriato y consolidó la demanda agraria mediante el Plan de Ayala.

107 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata. Ayala, Morelos https://t.co/MRKdVHfXBB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

La presidenta vinculó estos antecedentes con la Cuarta Transformación, a la que definió como un proceso iniciado en 2018 con base en el respaldo popular. Indicó que su gobierno mantiene principios de soberanía, justicia social y democracia, y reiteró que el poder emana del pueblo.

En materia de política pública, informó que se han entregado más de 60 mil hectáreas a comunidades originarias. También destacó programas como fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida y “Maíz es la raíz”, orientados a fortalecer la producción agrícola ante la caída de precios.

Durante su intervención, Sheinbaum mencionó avances del Plan B electoral. Confirmó que a partir de 2030 no habrá reelección en cargos de elección popular ni nepotismo. También señaló la reducción de salarios en órganos electorales y recortes presupuestales en congresos como parte de la eliminación de privilegios.