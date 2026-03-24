Sheinbaum convoca a gasolineros por alza en diésel pese a subsidio

A casi una semana del anuncio de estímulos fiscales para contener combustibles ante la tensión en Irán, el gobierno detectó incrementos en el diésel y la gasolina premium

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión con el sector gasolinero tras detectar incrementos en el precio del diésel y la gasolina premium, a pesar de la aplicación reciente de subsidios para contener los costos ante el contexto internacional derivado de la guerra en Irán.

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Sheinbaum informó que instruyó a la Secretaría de Energía y a la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) a reunirse con empresarios del sector, luego de constatar en recorridos territoriales que el precio del diésel alcanzó niveles cercanos a 29.50 pesos por litro.

“Se reúne la Secretaría de Energía, el director de Pemex con los gasolineros porque están subiendo el precio del diésel. Lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium, y hay incentivos, no tendría por qué estar el diésel en 29.50 pesos”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina.

La presidenta señaló que, aunque una parte del diésel es importado, el incremento no se justifica debido a la implementación de estímulos fiscales en el IEPS, diseñados para amortiguar variaciones de precios internacionales.

El estímulo vigente se aplicó del 14 al 20 de marzo, periodo en el que la cuota del IEPS al diésel, establecida en 7.36 pesos por litro, recibió un subsidio de 2.59 pesos (35.2%), lo que redujo la carga fiscal a 4.77 pesos por litro.

Este esquema representó el primer subsidio aplicado en el año para este combustible, en un contexto de presión internacional sobre los precios energéticos, particularmente por la situación geopolítica en Medio Oriente.

Sheinbaum sostuvo que factores externos como el conflicto en Irán no deben utilizarse como argumento para incrementos injustificados en el mercado interno, por lo que se revisará el comportamiento de precios con la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A la reunión acudirán el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, con el objetivo de analizar los márgenes de comercialización y evitar impactos adicionales en la economía nacional.

Irán difundió una lista de países con acceso a esa ruta estratégica, en la que figura México, aunque la mandataria señaló que no tenían conocimiento previo de dicha clasificación. Explicó que México no depende del petróleo proveniente de esa región, al precisar que la mayor parte del crudo que se consume en el país se produce y procesa internamente, lo que limita el impacto directo de cualquier restricción en ese paso marítimo.

La presidenta indicó que el país mantiene un esquema de refinación nacional, con importaciones complementarias de gasolina provenientes de Estados Unidos, mientras que el diésel ya se cubre con producción interna.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde transita una proporción significativa del comercio global de hidrocarburos, por lo que cualquier alteración en su operación genera presión en los precios internacionales del petróleo.