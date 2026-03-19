Sheinbaum critica a legisladores por “hablar mal de México”

La presidenta cuestionó a diputados y senadores de oposición por emitir declaraciones negativas sobre el país en foros internacionales y medios extranjeros

Al criticar a legisladores de oposición por emitir declaraciones negativas sobre México en espacios internacionales y en medios extranjeros, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que ese discurso contradice la representación que deben ejercer como funcionarios públicos.

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Señaló el caso de un diputado migrante que asistió a reuniones de una organización de ultraderecha en Estados Unidos, donde, según expuso, habló contra México y de la comunidad migrante, lo que cuestionó su papel como representante de connacionales en el exterior.

También mencionó a otros actores políticos, entre ellos dirigentes partidistas y legisladores, quienes han acudido de manera recurrente a Estados Unidos para emitir posicionamientos críticos sobre el país, así como a una senadora que participa en programas de medios extranjeros.

Sheinbaum sostuvo que estas posturas no tienen un impacto amplio, ya que, afirmó, su alcance se limita a un sector específico de audiencia en Estados Unidos, pese a que buscan incidir en la percepción pública sobre México y su población migrante.

Destacó la relevancia económica de la comunidad latina en Estados Unidos, al indicar que el valor de bienes y servicios generados por este grupo ascendió a 3.6 billones de dólares en 2022, lo que, comparativamente, colocaría a esa economía como la quinta más grande del mundo.

La mandataria enfatizó que esta cifra refleja la magnitud de la contribución de los mexicanos y de la población latina en general a la economía estadounidense, lo que, dijo, contrasta con los discursos que buscan desacreditar su papel en el exterior.

Reiteró que existe una relación bilateral con Estados Unidos en diversos ámbitos, incluidos temas de seguridad, pero insistió en que la representación política debe alinearse con la defensa de los intereses y la imagen del país.