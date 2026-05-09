Sheinbaum critica reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso a Hernán Cortés

La presidenta sostuvo que la grandeza cultural de México proviene de las comunidades indígenas, defendió el reconocimiento constitucional de sus derechos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios forma parte central de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que la grandeza cultural del país proviene de las comunidades indígenas, al tiempo que criticó a sectores que, dijo, siguen reivindicando la figura de los conquistadores españoles, como ocurrió con Isabel Díaz Ayuso en días pasados.

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“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española, recientemente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y reconocen a Hernán Cortés. El conquistador, si algo tuvo, fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, afirmó al encabezar el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui en Sonora.

Sheinbaum Pardo sostuvo que todavía existen personas que consideran que la historia de México comenzó con la llegada de los españoles, postura que rechazó al asegurar que la Cuarta Transformación reivindica las raíces indígenas y el valor histórico y cultural de las comunidades originarias del norte, centro y sur del país.

Recordó que las tres transformaciones históricas anteriores de México —la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana— no reconocieron plenamente a los pueblos indígenas en la Constitución, y aseguró que es hasta ahora cuando ese reconocimiento quedó establecido en el artículo segundo constitucional.

“Es hasta ahora, en la Cuarta Transformación, que la Constitución de la República tiene en su artículo segundo un reconocimiento a plenos derechos de los pueblos indígenas de México”, señaló.

Indicó que los llamados planes de justicia representan una forma de reparación histórica hacia las comunidades originarias, luego de siglos en los que, dijo, los gobiernos olvidaron a quienes originalmente habitaron estas tierras.

“Los planes de justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos”, indicó.

Asimismo, destacó que por primera vez las comunidades indígenas y afrodescendientes cuentan con recursos presupuestales directos, al explicar que en 2025 existirán cuatro tipos de presupuesto: el federal, el estatal, el municipal y el destinado a las comunidades originarias.

“Ese fondo lo vamos a llevar a la Constitución para que cada año sea mayor y haya obligación siempre de los gobiernos de entregar el recurso a las comunidades y que las comunidades decidan, a partir de sus propias decisiones, en qué quieren usar esos recursos”, afirmó.

La presidenta también señaló que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui aún tiene pendientes, entre ellos la entrega de más tierras, el fortalecimiento de los derechos de agua y la conclusión de obras de agua potable.

Además, planteó reforzar el apoyo al campo y a la pesca, luego de que productores expusieran problemas por el bajo rendimiento del trigo y los bajos precios de comercialización.

En ese sentido, propuso que la Secretaría de Agricultura trabaje junto con las comunidades en un plan de producción agrícola y pesquera, además de atender temas de vivienda, salud y educación en los pueblos yaquis.

Durante el encuentro, representantes de las comunidades solicitaron ampliación de programas de fertilizantes, soluciones para el acceso al agua, regularización de pozos y atención a comunidades que denunciaron abandono en caminos y servicios básicos.

En respuesta, Sheinbaum Pardo afirmó que las recientes modificaciones a la Ley de Aguas permitirán redistribuir concesiones que anteriormente estaban concentradas en particulares.

“El agua que no se usa tiene que regresar al Estado y eso va a permitir que se pueda redistribuir el agua a todas y a todos los campesinos que fueron perdiendo muchísimos de sus derechos de riego en el país”.

Finalmente, aseguró que su gobierno continuará dando seguimiento permanente al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y sostuvo que existe coordinación entre las autoridades y las comunidades indígenas.

“La fortuna que tenemos es que aquí no hay divorcio entre gobierno y pueblos. Somos uno mismo”.