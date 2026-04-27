Sheinbaum cuestiona comisión en Chihuahua: exige investigación a fiscalías

La investigación sobre los hechos en Chihuahua debe conducirse a través de las fiscalías y no mediante comisiones estatales, luego de que la gobernadora Maru Campos anunció la creación de un grupo para revisar el caso, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que aclararse cómo fue esta situación”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina. Indicó que cualquier determinación debe sustentarse en una investigación formal antes de establecer responsabilidades.

La presidenta afirmó que la vía institucional corresponde a las fiscalías y descartó la pertinencia de estructuras paralelas para indagar posibles delitos. Señaló que la revisión debe apegarse a los procedimientos legales vigentes.

“En todo caso, la Fiscalía General de la República. No habría unidades especializadas ni nada que se le parezca. Una investigación por algún delito tiene que ser la fiscalía”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que las únicas instancias que pudieron autorizar esa colaboración son la Fiscalía estatal o la Secretaría de Seguridad local, por lo que acotó las posibles responsabilidades.

“No hay muchas más opciones… no se puede colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, afirmó.

El caso será revisado también en el Senado, donde se prevé la comparecencia de autoridades estatales. La presidenta subrayó que el tema no debe convertirse en una confrontación entre partidos, sino abordarse desde el cumplimiento de la ley.

Indicó que la actuación posterior dependerá de los resultados de las investigaciones y de las determinaciones de las autoridades competentes. Reiteró que cualquier posible sanción debe derivarse de hechos acreditados.

La mandataria señaló que no corresponde al Ejecutivo federal instruir a autoridades estatales, pero insistió en que el proceso debe seguir cauces legales y no mecanismos políticos o administrativos sin atribuciones judiciales.

Advirtió que la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en Chihuahua constituye una posible violación a la soberanía nacional y a la legislación vigente.

“El gobierno federal no tenía conocimiento y no se siguieron los procedimientos”, declaró al referirse a la colaboración detectada tras un incidente en la entidad.

El caso se conoció luego de un accidente en la Sierra Tarahumara, donde se identificó la presencia de personas extranjeras participando en actividades operativas junto a autoridades estatales.

El gobierno federal solicitó esclarecer los hechos y determinar quién autorizó la participación de agentes extranjeros sin informar a la federación.