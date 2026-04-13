Sheinbaum defiende becas educativas: alimentación, transporte y útiles contra la deserción escolar

Claudia Sheinbaum defendió el uso de becas educativas al asegurar que cubren alimentación, transporte y útiles, reduciendo la deserción escolar en México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las críticas sobre el uso de los recursos de las becas educativas y afirmó que los apoyos cumplen su función al cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y útiles escolares, lo que permite a estudiantes continuar en el sistema educativo.

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La mandataria señaló que publicaciones recientes cuestionan que las becas no se destinen exclusivamente a útiles escolares. Indicó que esta interpretación omite el contexto económico de las familias y el objetivo del programa, que es garantizar condiciones mínimas para el acceso y permanencia en la escuela.

“Hoy sale una nota en alguno de los medios que dicen que se están gastando en cosas que no son para educación, como en alimentación”, afirmó. Añadió que “alrededor de 0.3 por ciento lo usa para bebidas alcohólicas”, lo que refleja un uso mayoritariamente responsable de los recursos.

Sheinbaum explicó que el apoyo económico permite cubrir gastos como comida, ropa, calzado y materiales escolares. Señaló que estos elementos son indispensables para que niñas, niños y jóvenes asistan a clases en condiciones adecuadas y con continuidad en sus estudios.

La presidenta destacó que el principal impacto de las becas se observa en la reducción de la deserción escolar, especialmente en secundaria y educación media superior. Indicó que los apoyos buscan evitar que estudiantes abandonen la escuela por motivos económicos.

El gobierno federal dará seguimiento a los resultados del programa mediante evaluaciones comparativas en los próximos años. La estrategia se mantiene como parte del sistema de bienestar orientado a fortalecer la educación pública y garantizar condiciones equitativas para la población estudiantil.