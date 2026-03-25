Sheinbaum defiende cooperación médica con Cuba y destaca apoyo en zonas rurales de México

Explicó que los médicos cubanos reciben un salario conforme a su labor en México, como parte de un convenio bilateral que establece sus condiciones de trabajo y remuneración

Al destacar el papel de médicos cubanos en la atención a comunidades vulnerables en México y su contribución durante la pandemia por Covid-19, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que continúan laborando en zonas rurales y de difícil acceso, donde existe escasez de especialistas, lo que ha permitido ampliar la cobertura de servicios de salud en regiones marginadas.

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Explicó que los médicos cubanos reciben un salario conforme a su labor en México, como parte de un convenio bilateral que establece condiciones de trabajo y remuneración, en un esquema que calificó como benéfico para ambas naciones.

La mandataria destacó que Cuba cuenta con desarrollos médicos relevantes, como la vacuna Abdala contra Covid-19 y tratamientos especializados para el pie diabético, los cuales forman parte de los intercambios en materia de salud entre ambos países.

En este contexto, subrayó que la cooperación médica responde a necesidades concretas del sistema de salud mexicano, particularmente en regiones donde resulta difícil cubrir plazas con personal nacional.

Sheinbaum reafirmó la postura de política exterior de México, basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, al referirse a la situación de Cuba, al señalar que ninguna nación debe imponer decisiones internas a otra.

Sostuvo que, aun cuando existan críticas al régimen cubano, ello no justifica acciones como invasiones, bloqueos comerciales o restricciones al suministro de combustibles, por lo que insistió en que cualquier controversia internacional debe canalizarse a través de organismos multilaterales como Naciones Unidas.

La mandataria explicó que México mantendrá su respaldo a la ayuda humanitaria hacia la isla, al tiempo que respetará el derecho del pueblo cubano a decidir su forma de gobierno y modelo económico sin presiones externas.

Destacó que recientemente el gobierno de Cuba anunció medidas para que migrantes puedan regresar e invertir en su país, un cambio que está bajo revisión de la Cancillería mexicana para evaluar su alcance e implicaciones.

En paralelo, la presidenta rechazó versiones que vinculan a Cuba con grupos delictivos en México, al calificarlas como afirmaciones sin sustento y producto de información no verificada.