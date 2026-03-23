Sheinbaum defiende participación en revocación y propone empatarla

Respaldó su derecho a participar en la revocación de mandato y planteó empatar el ejercicio con procesos electorales para reducir costos, en medio de cuestionamientos sobre su papel en el proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su participación en el proceso de revocación de mandato al sostener que, aunque el Ejecutivo es sujeto del ejercicio, tiene derecho a informar a la ciudadanía sobre este mecanismo sin que ello constituya propaganda política.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria planteó la posibilidad de empatar la revocación de mandato con procesos electorales, con el argumento de optimizar recursos públicos y evitar la instalación duplicada de casillas.

Señaló que este mecanismo puede organizarse a la mitad del sexenio o un año después, y que su coincidencia con elecciones permitiría aprovechar la infraestructura electoral existente, lo que reduciría costos operativos.

Frente a cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés por tratarse de un ejercicio en el que el Ejecutivo es evaluado, la presidenta afirmó que su participación se limitaría a informar sobre la fecha y el sentido del proceso, sin promover opciones partidistas.

Indicó que el objetivo de la revocación de mandato consiste en que la ciudadanía decida si el titular del Ejecutivo continúa en el cargo o concluye anticipadamente su mandato.

La titular del Ejecutivo recordó que este mecanismo fue incorporado a la Constitución a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como una herramienta de participación directa.

Explicó que, en el ejercicio anterior, se instalaron menos casillas de las previstas debido a restricciones presupuestales, lo que, afirmó, limitó la participación ciudadana.

La mandataria recordó que este instrumento se incorporó a la Constitución como parte de la agenda de participación democrática.