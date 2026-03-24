Sheinbaum deja al Senado definición del Plan B electoral

La presidenta defendió la iniciativa para reducir privilegios y ampliar la revocación de mandato, y sostuvo que la votación en el Senado evidenciará posturas políticas frente a estos cambios.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la aprobación del llamado Plan B electoral dependerá exclusivamente del voto en el Senado, tras enviar una propuesta que plantea la reducción de privilegios en distintos niveles de representación política y ajustes al mecanismo de revocación de mandato.

LEE ADEMÁS: SAT 2026: lista oficial de gastos que puedes deducir en tu Declaración Anual

La iniciativa incluye dos ejes principales: la disminución de privilegios en espacios como regidurías, congresos locales, Senado y órganos electorales, así como la posibilidad de que la revocación de mandato pueda solicitarse en el tercer año de gobierno y no únicamente en el cuarto, como ocurre actualmente.

La mandataria subrayó que su responsabilidad se limita a presentar la iniciativa, mientras que la decisión final corresponde al Poder Legislativo. En ese contexto, señaló que el proceso legislativo permitirá identificar qué fuerzas políticas respaldan la eliminación de privilegios y cuáles se oponen.

Durante la reunión con legisladores, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, planteó que existe la intención de que el Senado discuta y eventualmente apruebe la propuesta en el corto plazo, antes del receso por Semana Santa. Sin embargo, la presidenta reconoció que existe la posibilidad de que la iniciativa no avance, como ocurrió con la reforma constitucional previa.

Sheinbaum rechazó interpretar un eventual rechazo como una derrota política, al considerar que el proceso legislativo también expone posicionamientos públicos de los partidos. Indicó que las diferencias expresadas por fuerzas como el PT forman parte de la dinámica democrática, aunque insistió en que la discusión central gira en torno a la permanencia o eliminación de privilegios en el sistema político.

En paralelo, mencionó otros temas pendientes en el Congreso, como la iniciativa para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, que contempla casos de funcionarios con ingresos mensuales superiores a un millón de pesos, así como reformas vinculadas al uso de inteligencia artificial en doblaje, protección de voces y el impulso al cine mexicano.

Señaló que el calendario legislativo está condicionado por el próximo periodo vacacional, lo que podría influir en los tiempos de discusión y votación de las iniciativas en curso.

El llamado Plan B de reforma electoral avanzó hacia su discusión en comisiones con dos ejes definidos: la reducción de privilegios en el servicio público y la modificación del esquema de revocación de mandato, en una ruta legislativa que dependerá de la mayoría calificada en el Senado.

Desde el Ejecutivo se planteó que la reforma busca ajustar el gasto institucional, en particular en órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el principio constitucional de que ningún funcionario debe percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República.

La propuesta incluye la revisión de estructuras administrativas y de representación en distintos niveles de gobierno, como el número de regidores en municipios y los esquemas de compensaciones en congresos locales, donde se identificaron ingresos adicionales por bonos y apoyos que incrementan el costo operativo.

El planteamiento central estableció que la disminución de estos ingresos permitiría redirigir recursos públicos hacia infraestructura social, con una estimación de ahorro de cuatro mil millones de pesos que podrían destinarse a obras como sistemas de transporte, acceso al agua o equipamiento urbano.

En paralelo, la iniciativa propone modificar el calendario de la revocación de mandato para permitir su concurrencia con elecciones intermedias, lo que implicaría llevar este mecanismo al tercer año de gobierno en lugar del cuarto, siempre condicionado a la recolección de firmas y a la validación del Instituto Nacional Electoral conforme a lo establecido en la Constitución.

Sheinbaum precisó que esta modificación no implicaría una aplicación automática del mecanismo, sino la apertura de una posibilidad jurídica que dependería de la participación ciudadana y del cumplimiento de los requisitos legales.