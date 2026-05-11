La presidenta dijo que no prohibirá música con apología de la violencia y que México Canta promoverá mensajes distintos entre jóvenes

Al presentar la convocatoria para la segunda edición de México Canta, concurso binacional dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó prohibir contenidos musicales asociados con apología de la violencia y afirmó que su gobierno apostará por promover narrativas distintas entre jóvenes músicos mediante el concurso.

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“No creo en la censura. No creo que prohibiendo la música o ciertos contenidos de la música se resuelva algún problema”, dijo y destacó que parte del regional mexicano y del corrido tumbado combina propuestas musicales con letras ligadas a violencia o drogas, por lo que planteó abrir espacio a mensajes distintos.

Sheinbaum explicó que el objetivo del certamen es orientar nuevas propuestas musicales hacia temas vinculados con valores, relaciones personales e identidad cultural, con la intención de alejar a nuevos intérpretes de contenidos asociados con apología de la violencia mediante incentivos culturales y no mediante restricciones.

La presidenta destacó el proyecto como una estrategia económica para fortalecer la industria musical en México. Señaló que el gobierno impulsa el Consejo Mexicano de la Música para retener producción, empleos y desarrollo de talento en territorio nacional. También planteó que México Canta busca reforzar el vínculo cultural con mexicanos en Estados Unidos, priorizando en esta edición a exponentes del regional mexicano.

Ante una pregunta sobre pueblos originarios, Sheinbaum dijo que intérpretes en lenguas indígenas podrán participar y planteó futuras iniciativas centradas en música originaria. Sostuvo que la apuesta busca proyectar la riqueza cultural del país frente a narrativas que han estigmatizado a México con violencia y drogas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que el registro estará abierto del 11 de mayo al 10 de junio a través de la plataforma oficial. Podrán participar solistas, dúos y ensambles con canciones en español, inglés, lenguas originarias o spanglish. El proceso incluirá la selección de 14 semifinalistas.

A diferencia de la primera edición, el concurso migrará a presentaciones presenciales. La primera semifinal será el 23 de agosto en Los Ángeles, la segunda el 30 de agosto en Mazatlán y la final el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El formato también cambiará en el mecanismo de selección: toda la votación quedará en manos del público, sin jurado especializado. Los tres ganadores obtendrán producción discográfica y acompañamiento de la industria. Además, se presentarán el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Durante la presentación participaron la cantante Majo Aguilar y el intérprete Junior H, quienes respaldaron el concurso como plataforma para nuevas generaciones. Junior H afirmó que modificó el enfoque de sus composiciones al asumir la responsabilidad de influir en audiencias jóvenes.

La primera edición registró alrededor de 15 mil participantes. El gobierno presentó el certamen como parte de su estrategia cultural vinculada a la prevención de adicciones y construcción de paz.