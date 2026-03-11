Sheinbaum descarta demanda contra Elon Musk y abre debate digital

Señaló que el caso evidenció un debate más amplio sobre los límites entre libertad de expresión, agresiones en redes sociales y la responsabilidad de las plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que decidió no presentar una demanda civil contra el empresario Elon Musk, pese a que su equipo jurídico había analizado esa posibilidad tras declaraciones y publicaciones en redes sociales que generaron polémica.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que optó por no continuar con la vía judicial y subrayó que el episodio permitió abrir una discusión más amplia sobre el papel de las plataformas digitales y los límites de la libertad de expresión.

“Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso”, expresó la presidenta al responder preguntas de la prensa sobre el conflicto que se había planteado en días recientes.

Sheinbaum sostuvo que el tema trasciende un diferendo particular y remite a un debate global sobre hasta dónde llega la libertad de expresión en redes sociales y cuándo estas herramientas se convierten en vehículos de agresión o violencia digital.

La mandataria señaló que las redes sociales operan como plataformas internacionales cuya influencia puede rebasar los marcos regulatorios nacionales, lo que obliga a reflexionar sobre su responsabilidad en el manejo de contenidos y en la protección de los usuarios.

La presidenta aclaró que promover esta discusión no implica impulsar censura o restricciones directas, sino fomentar un diálogo amplio que involucre a familias, escuelas, especialistas, legisladores y a la sociedad en general.

La mandataria también mencionó el caso de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien presentó una queja por violencia política de género contra el empresario Ricardo Salinas Pliego por publicaciones en redes sociales que, según el Instituto Nacional Electoral (INE), constituían expresiones denigrantes.

Recordó que el INE dictó medidas cautelares para retirar algunos contenidos, pero tanto el usuario como la plataforma X no los eliminaron, lo que evidenció vacíos en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades electorales.

Sheinbaum afirmó que este tipo de situaciones refuerza la necesidad de discutir la corresponsabilidad de las plataformas digitales frente a las leyes de los países donde operan y frente a los derechos de las personas que utilizan esos espacios.

La presidenta concluyó que el objetivo principal debe ser avanzar hacia un cambio cultural que sancione socialmente la violencia y la discriminación en internet, particularmente cuando se dirige contra las mujeres que participan en la vida pública.