Sheinbaum descarta indulto en caso Colosio; lo define asunto de Estado

La presidenta rechazó la propuesta de Colosio Riojas indultar a Mario Aburto y sostuvo que el asesinato de su padre es un asunto de Estado que no puede resolverse por decisión individual

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el asesinato de Luis Donaldo Colosio constituye un asunto de Estado y descartó que pueda resolverse mediante un indulto presidencial, en respuesta a declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien planteó cerrar el caso y otorgar el perdón a Mario Aburto Martínez.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que cualquier decisión relacionada con el caso debe enmarcarse en su dimensión histórica, política y judicial, al tratarse de un magnicidio ocurrido durante un proceso electoral, lo que impide reducirlo a una determinación administrativa del Ejecutivo.

Sheinbaum expresó solidaridad con las víctimas y en particular con la familia Colosio, al reconocer que el senador vivió una situación personal marcada por la violencia política, tras el asesinato de su padre y posteriormente de su madre, lo que calificó como una experiencia profundamente dolorosa.

Sin embargo, subrayó que el reconocimiento de esa dimensión humana no modifica la naturaleza del caso, al insistir en que el crimen no puede ser objeto de indulto presidencial, ya que su carácter trasciende a la persona sentenciada y forma parte de la responsabilidad del Estado mexicano.

Las declaraciones se dieron luego de que Colosio Riojas propusiera cerrar el caso y conceder el indulto a Mario Aburto, al argumentar que el país requiere estabilidad y que el tema debe dejar de ser un punto de conflicto público.

La presidenta evitó referirse de manera directa a la aspiración política del senador, quien ha sido mencionado como posible candidato a la gubernatura de Sonora, aunque calificó como “curioso” que un legislador represente a una entidad distinta —en este caso Nuevo León— a aquella en la que busca contender.