Sheinbaum descarta injerencia de México en proceso electoral de Perú

El gobierno mexicano rechazó cualquier financiamiento a candidatos en Perú, fijó distancia institucional y reiteró su postura sobre la liberación de Pedro Castillo

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de forma categórica señalamientos de financiamiento a candidaturas en Perú, en medio del proceso electoral donde más de 30 aspirantes compiten por la presidencia.

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Al fijar una posición institucional, señaló que la relación de México con otras naciones se basa en canales diplomáticos formales y en el principio de no intervención en procesos internos.

Las acusaciones surgieron en un contexto donde el modelo de la Cuarta Transformación ha sido retomado en el discurso de algunos actores políticos peruanos.

La presidenta sostuvo que el humanismo mexicano es un pensamiento abierto y sin propiedad exclusiva, pero aclaró que no implica participación institucional ni respaldo financiero del Estado mexicano.

Reiteró su postura sobre el expresidente Pedro Castillo, al insistir en su liberación por argumentos jurídicos, lo que mantiene tensión con el gobierno peruano.

La relación diplomática entre México y Perú permanece sin avances para su restablecimiento, tras la ruptura por la crisis política, aunque se mantiene el vínculo con el pueblo peruano.

El proceso electoral en Perú se desarrolla con alta indecisión ciudadana, en un escenario de competencia fragmentada, donde las narrativas políticas tienen un papel central.