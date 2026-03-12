Sheinbaum descarta riesgo terrorista para el Mundial 2026

Afirmó que no existe notificación alguna sobre una posible cancelación del Mundial 2026 y sostuvo que el riesgo de terrorismo en México es muy bajo

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos significativos de terrorismo vinculados a conflictos en Medio Oriente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Explicó que las autoridades mexicanas llevan cerca de un año trabajando en escenarios de seguridad para el torneo internacional.

Indicó que los responsables del operativo, entre ellos mandos de la Marina, incluso acudieron al Mundial de Qatar para analizar la organización del dispositivo de seguridad aplicado en ese país.

Sheinbaum afirmó que el riesgo de un atentado terrorista en México se considera muy bajo debido a la posición internacional del país y su política exterior.

“Un riesgo que tuviera que ver con terrorismo se considera muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, señaló.

La presidenta reiteró que la política exterior mexicana se ha mantenido en una postura de paz y de solución diplomática de los conflictos internacionales.

En ese contexto, informó que el miércoles sostuvo una llamada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien propuso emitir un pronunciamiento conjunto de países latinoamericanos para llamar al cese de hostilidades y a la vía diplomática ante la tensión en Irán.

Sheinbaum indicó que México respalda esa iniciativa y reiteró que la prioridad es impulsar la paz.

“Es importante siempre buscar la paz y que cesen las hostilidades, porque afectan a todo el mundo”, expresó.

La mandataria también descartó cualquier señal de cancelación del Mundial. “No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el mundial, nada. Al revés, siguen las reuniones y todo marcha normal”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que los trabajos de organización continúan sin cambios y que las actividades preparatorias avanzan de manera regular entre los países sede y la FIFA.

Anunció que la Ciudad de México celebrará el próximo domingo una actividad masiva vinculada al torneo: la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo capitalino, organizada por la Secretaría de Turismo y el gobierno de la ciudad.

La presidenta señaló que estas iniciativas forman parte de las actividades paralelas que acompañarán la preparación del Mundial 2026 y del llamado “mundial social”, que busca involucrar a la población en actividades deportivas y comunitarias.