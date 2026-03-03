Sheinbaum descarta ruptura con PT y Verde rumbo a 2027

El desacuerdo por la reforma electoral no condiciona la alianza con PT y PVEM para la elección de 2027, sostuvo; Morena decidirá sobre la coalición.

Al advertir que el desacuerdo expresado por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante su propuesta de reforma electoral no condiciona la eventual alianza rumbo a 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la definición sobre la coalición corresponderá a Morena.

Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que los tres partidos la llevaron a la Presidencia mediante un acuerdo de coalición y que han respaldado las reformas enviadas al Congreso, por lo que reiteró que, hasta ahora, se mantienen como aliados.

Sheinbaum precisó que su compromiso central consiste en impulsar una reforma electoral que elimina las listas plurinominales definidas por las cúpulas partidistas, combate el nepotismo, prohíbe la reelección y reduce los costos del sistema electoral.

En ese contexto, explicó que la permanencia o no de la coalición para la elección de 2027 queda en manos de Morena y subrayó que el desacuerdo en torno a la reforma no impide que los partidos puedan concurrir nuevamente en alianza.

Reconoció que distintos partidos, incluidos PT, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, manifestaron reservas frente a la eliminación de listas plurinominales definidas por las dirigencias y ante la reducción de recursos, pero afirmó que presentaría la propuesta como parte de sus compromisos.

Sheinbaum recordó que la prohibición del nepotismo y de la reelección ya se aprobó con vigencia hacia 2030 y sostuvo que ahora correspondía al Congreso discutir el resto de los planteamientos.

Enfatizó que su obligación fue cumplir con los compromisos asumidos y que la decisión sobre futuras alianzas electorales recaería en Morena, al tiempo que rechazó las críticas que cuestionaron si debía intervenir o no en esa definición partidista.