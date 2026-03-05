Sheinbaum descarta traición de los aliados por reforma electoral

Las diferencias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) frente a su iniciativa de reforma electoral responden a “puntos de vista distintos”, aseveró.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las reservas del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo frente a la reforma electoral enviada al Congreso representen una ruptura dentro de la coalición que impulsó la llamada Cuarta Transformación, al asegurar que se trata únicamente de diferencias de opinión que deberán resolverse durante el debate legislativo.

“Son puntos de vista distintos, yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación, son puntos de vista distintos”, afirmó.

Sheinbaum recordó que el envío de la reforma electoral al Poder Legislativo forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña, por lo que decidió presentar la iniciativa para que sea analizada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La jefa del Ejecutivo subrayó que en cualquier proceso legislativo es natural que surjan opiniones encontradas entre los partidos políticos, por lo que pidió esperar a que se desarrollen las discusiones parlamentarias y la eventual votación del proyecto.

“En el Congreso hay puntos de vista distintos, entonces vamos a esperar cómo será el debate y la votación”, indicó al señalar que la definición de las alianzas electorales rumbo a los comicios federales de 2027 se tomará posteriormente.

La presidenta también criticó el tono de algunos actores de oposición al referirse a la reforma electoral, al considerar que ciertas expresiones han sustituido el debate de fondo por descalificaciones dirigidas a la institución presidencial.

Sheinbaum mencionó que algunos analistas y figuras políticas han utilizado insultos para cuestionar la propuesta, lo que —dijo— refleja la ausencia de argumentos frente a los cambios planteados en la iniciativa.

Entre quienes han criticado el proyecto mencionó al político panista Diego Fernández de Cevallos y al analista Macario Schettino, a quienes aludió al señalar que parte de la oposición ha recurrido a expresiones ofensivas para referirse a la Presidencia.

“Cómo una oposición usa insultos… primero, pues a mí ni me afecta, pero llama la atención los argumentos que se usan”, expresó la mandataria durante su intervención ante medios de comunicación.

La presidenta defendió que la iniciativa de reforma electoral mantiene intacto el principio de proporcionalidad en la asignación de curules en la Cámara de Diputados, por lo que descartó que la propuesta altere el equilibrio entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Finalmente, reiteró su llamado a que el debate sobre la reforma electoral se centre en argumentos sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y el uso de los recursos públicos, en lugar de concentrarse únicamente en las diferencias entre los partidos aliados del oficialismo.