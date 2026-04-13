La presidenta recorrió Morelos, Puebla y Tlaxcala del 10 al 12 de abril. Entregó apoyos de vivienda, encabezó actos conmemorativos, inauguró infraestructura educativa y activó un polo industrial

Durante el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una gira de trabajo en Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde puso en marcha acciones de vivienda, educación y desarrollo económico en distintos municipios del centro del país.

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En el estado de Morelos, la mandataria acudió al municipio de Ayala para conmemorar el 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Durante el acto, entregó certificados de propiedad y reconocimientos a presidentas ejidales, como parte de la política de regularización de tierras.

En el municipio de Emiliano Zapata, Sheinbaum anunció condonaciones de créditos de vivienda. La acción forma parte de la meta nacional de reestructurar cinco millones de créditos. La presidenta afirmó que el objetivo es reducir cargas financieras para las familias.

En Puebla, la presidenta visitó el municipio de San José Chiapa. Ahí entregó 240 viviendas y 577 condonaciones de crédito mediante el programa Vivienda para el Bienestar. El programa busca ampliar el acceso a vivienda digna para sectores con menores ingresos.

En Tlaxcala, Sheinbaum inauguró en el municipio de Teolocholco un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La obra amplía la oferta educativa pública en la región y busca atender la demanda de educación superior.

En Huamantla, la presidenta inauguró el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. El proyecto cuenta con una inversión de 540 millones de dólares y prevé la generación de 5 mil empleos directos e indirectos. El gobierno federal informó que este modelo se replicará en otras entidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, como parte del Plan México. El proyecto se ubica en una superficie de 53 hectáreas y marca el inicio de una red de 15 polos industriales en el país.

El complejo contempla una inversión de 540 millones de dólares y la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos. Autoridades estatales reportaron que el desarrollo ha impulsado más de 6 mil puestos laborales y la participación de empresas privadas que adquirieron la totalidad del parque industrial.