Sheinbaum destaca a Serrat como símbolo cultural en Barcelona

La presidenta conoció en Barcelona al cantautor a quien calificó como referente cultural y de resistencia tras su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su estancia en Barcelona sostuvo un encuentro con el compositor Joan Manuel Serrat. La reunión ocurrió en el contexto de su gira internacional en España, vinculada a actividades multilaterales y encuentros con comunidades.

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La mandataria difundió el hecho a través de redes sociales. En su mensaje, calificó a Serrat como “un símbolo de la música y la resistencia”. El señalamiento coloca el encuentro en un plano cultural dentro de su agenda exterior.

El contacto se suma a otras actividades en Barcelona, donde la presidenta participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostuvo reuniones con mexicanos residentes. La gira integra componentes políticos, consulares y culturales.

La reunión con connacionales residentes en Barcelona ocurrió en el consulado de México en esa ciudad, donde los asistentes expusieron necesidades sobre servicios consulares, documentación oficial y acceso a programas culturales. Personal diplomático registró solicitudes y definió canales de atención institucional.

A través de redes sociales, Sheinbaum afirmó que ser mexicano implica reconocer el legado de grandeza de las culturas originarias. La presidenta difundió este mensaje como parte de su comunicación pública durante la visita a España.

El consulado de México en Barcelona mantiene funciones de documentación, asesoría legal y protección consular. La sede atiende a población mexicana en Cataluña y regiones cercanas, con alta demanda en trámites de identidad y registro civil.

Autoridades consulares integraron las peticiones recabadas y establecieron rutas de seguimiento. La presidencia informó que dará continuidad a los planteamientos y mantendrá coordinación con la red consular en España.

El encuentro se desarrolló en el contexto de la agenda internacional de la titular del Ejecutivo federal. La IV Cumbre en Defensa de la Democracia reunió a representantes de distintos países para abordar temas de gobernanza y participación política.

En el encuentro participaron líderes como Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva. Los asistentes discutieron respuestas frente al avance de posturas autoritarias y analizaron mecanismos de cooperación para fortalecer instituciones democráticas.

La presidenta propuso redirigir parte del gasto militar global hacia programas ambientales. La iniciativa plantea un vínculo entre seguridad, sostenibilidad y desarrollo. El planteamiento se integró a las discusiones multilaterales sobre paz y cooperación internacional.

La mandataria también propuso que México sea sede de una futura edición de la cumbre. La propuesta busca posicionar al país en la agenda internacional sobre democracia. La participación en Barcelona incluyó actividades políticas, diplomáticas y culturales.