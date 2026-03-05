Sheinbaum destaca avances en seguridad y movilidad rumbo al Mundial 2026

El gobierno federal revisó con representantes de la FIFA los planes de seguridad, movilidad y logística para las sedes mexicanas del Mundial 2026

El gobierno federal sostuvo reuniones de trabajo con representantes de la FIFA para revisar los preparativos de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, particularmente en materia de seguridad, movilidad y logística en las sedes del torneo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro con el organismo internacional permitió evaluar los planes que diversas dependencias federales desarrollan para garantizar la organización del campeonato en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que los delegados de la FIFA plantearon preguntas relacionadas con la capacidad institucional para atender la llegada de aficionados, delegaciones deportivas y personal de organización durante el torneo.

Indicó que el gobierno federal presentó información sobre los operativos de seguridad previstos, así como los esquemas de coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades locales.

En materia de movilidad, la mandataria explicó que el diálogo con el organismo internacional abordó estrategias para facilitar los traslados hacia los estadios y evitar congestionamientos durante los días de partido.

“Fue una muy buena reunión, se quedaron muy contentos, tenían preguntas de cómo iba a estar la seguridad, se quedaron muy contentos igual en el tema de movilidad”, declaró la presidenta al referirse al encuentro.

Añadió que los representantes de la FIFA plantearon recomendaciones logísticas relacionadas con la circulación vehicular y los accesos a los recintos deportivos.

Sheinbaum afirmó que los preparativos para el torneo forman parte de un proceso de planeación que comenzó meses atrás y que actualmente se encuentra en etapa de revisión y simulación de los distintos operativos.

Gabriela Cuevas Barron, representante de México ante la organización del Mundial 2026, precisó que en ese encuentro se revisaron 10 áreas prioritarias relacionadas con la organización del torneo, entre ellas seguridad, movilidad y logística para las ciudades sede.

La funcionaria detalló que las autoridades mexicanas presentaron respuestas y avances en cada uno de los rubros analizados como parte del proceso de coordinación con el organismo internacional.

Asimismo, confirmó que el calendario de partidos programados para México se mantiene sin cambios dentro de la planificación del campeonato.

“Los partidos de repechaje siguen firmes y desde luego el inaugural el 11 de junio y los otros 12 partidos, todo firme”, expresó.

De acuerdo con el calendario inmediato del torneo, los partidos de repechaje mundialista se disputarán los días 26 y 31 de marzo en el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey.

Estos encuentros definirán a dos selecciones que obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo, en una fase previa al inicio del campeonato internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, recinto histórico del futbol internacional que albergará la apertura del torneo.