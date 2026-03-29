Sheinbaum destaca el papel de las mujeres en la historia durante homenaje a Margarita Maza

Claudia Sheinbaum conmemoró el bicentenario de Margarita Maza en CDMX y reivindicó el papel de las mujeres en la historia política de México y su legado

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el bicentenario del natalicio de Margarita Maza, donde planteó que la historia oficial privilegió figuras masculinas y relegó el papel de las mujeres que participaron en procesos políticos, sociales y militares en momentos críticos del país.

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Durante el acto en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, la mandataria sostuvo que la narrativa histórica colocó en el centro a los protagonistas visibles, mientras dejó en los márgenes a mujeres que actuaron como estrategas, proveedoras, mensajeras y defensoras en contextos de guerra, intervención extranjera y crisis institucional.

Sheinbaum indicó que el problema no radica en la ausencia de estas mujeres en los hechos históricos, sino en la falta de reconocimiento, lo que limita la comprensión del pasado al omitir la dimensión colectiva de los procesos políticos.

Citó a Leona Vicario, quien en 1831 cuestionó la minimización del patriotismo femenino y defendió la participación activa de las mujeres en la construcción nacional, como antecedente de una disputa histórica por el reconocimiento.

La presidenta destacó el caso de Margarita Maza, a quien describió como una figura clave durante el exilio de Benito Juárez y la intervención francesa, al sostener a su familia, organizar redes de apoyo y representar la causa republicana desde el extranjero.

El discurso subrayó que, entre 1864 y 1867, Maza operó desde Nueva York como una voz política y moral del país, impulsando acciones de apoyo mediante encuentros y actividades públicas para respaldar la resistencia republicana frente al imperio.

Sheinbaum señaló que, pese a su papel, Margarita Maza vivió en condiciones de austeridad y enfrentó la pérdida de dos hijos, lo que no debilitó su compromiso político ni su respaldo al proyecto republicano.

La mandataria sostuvo que el reconocimiento a estas figuras implica una revisión histórica, no para sustituir a los protagonistas tradicionales, sino para ampliar la comprensión de los procesos al integrar las redes de apoyo invisibilizadas.

Sheinbaum afirmó que el reconocimiento de Margarita Maza representa un acto de justicia histórica y contemporánea, al señalar que las capacidades políticas, la lealtad y el compromiso no dependen del género, vinculando ese legado con el papel actual de las mujeres en México.

Durante la ceremonia, la mandataria colocó una placa conmemorativa y montó una guardia de honor acompañada por Clara Brugada, Rosa Icela Rodríguez y Juan Ramón de la Fuente.