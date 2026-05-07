La presidenta agradeció a senadores y diputados del movimiento oficialista por respaldar las reformas constitucionales y legales impulsadas por su gobierno

Tras una reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció en redes sociales el respaldo de legisladores del movimiento oficialista y destacó la unidad política en torno a las reformas impulsadas por su administración.

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“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió en sus a través de los canales oficiales.

Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.



¡Que viva la soberanía nacional! pic.twitter.com/dfvbKckZbk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que el encuentro no correspondía a una reunión formal con partidos políticos, sino con senadores y diputados del movimiento. La mandataria señaló que el objetivo consiste en reconocer el trabajo legislativo desarrollado durante el actual periodo.

“Y quiero agradecerles, porque realmente se aprobaron muchísimas leyes, reformas constitucionales“, afirmó la presidenta al referirse a las iniciativas avaladas por el Congreso. También mencionó que este jueves se publicó la reforma vinculada al feminicidio y a los criterios de detención aplicables en todo el país.

Sheinbaum sostuvo que la reforma sobre feminicidio requiere leyes complementarias para homologar procedimientos y criterios jurídicos en las entidades federativas. La presidenta ubicó ese cambio legal entre las prioridades de su administración en materia de justicia y seguridad para las mujeres.

La mandataria vinculó el respaldo legislativo con la continuidad del proyecto político de la llamada transformación. En su mensaje público insistió en que la cohesión entre Ejecutivo y mayoría legislativa permite avanzar en reformas constitucionales y modificaciones legales impulsadas desde el gobierno federal.

El pronunciamiento ocurre mientras el Congreso mantiene discusión de iniciativas prioritarias para el Ejecutivo federal. La presidenta reiteró su reconocimiento a diputados y senadores afines a su movimiento por el avance de la agenda legislativa y por mantener acuerdos internos en torno a las reformas aprobadas.