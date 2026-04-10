La presidenta informó que 20 congresos estatales aprobaron el Plan B de reforma electoral, con lo que se alcanza el requisito constitucional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Plan B de reforma electoral obtuvo la aprobación de 20 congresos estatales, lo que permite alcanzar el umbral constitucional requerido para su validación. El proceso continúa con el envío al Senado para su declaratoria formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que el avance legislativo consolida los cambios propuestos en materia electoral y administrativa. Precisó que el dictamen ya cuenta con respaldo suficiente a nivel local y que el siguiente paso corresponde al Congreso de la Unión para completar el procedimiento constitucional.

Sheinbaum expuso los principales ejes de la reforma y afirmó: “Ya se aprobó en los congresos estatales, el Plan B. Ya son 20 estados. Eso quiere decir que ya es constitucional“. Agregó que el proceso está en fase final: “Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, no lo envían y después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación“.

La presidenta enumeró seis puntos centrales del Plan B, entre ellos la prohibición de la reelección y del nepotismo en cargos públicos. También mencionó la reducción de recursos a congresos estatales y al Senado, así como la disminución de regidores en municipios, como parte de los ajustes institucionales contemplados.

En materia de gasto público, indicó que la reforma elimina beneficios en órganos electorales. “Se acabaron las pensiones doradas en México y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores, consejeros electorales, y magistrados electorales”, expresó al detallar el alcance de las medidas.

La mandataria sostuvo que el contenido central de la iniciativa se mantiene sin modificaciones sustanciales. “La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país. Solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación“, afirmó. El Senado deberá emitir la declaratoria constitucional en los próximos días.