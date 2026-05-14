La presidenta señaló que sostuvo un diálogo con su homólogo surcoreano sobre el impacto de las tensiones en rutas estratégicas de suministro energético

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación con el presidente de Corea del Sur, en un intercambio que situó dentro del contexto económico y energético internacional. La mandataria mencionó ese contacto al defender la política de soberanía energética mexicana frente a escenarios de desabasto que, según expuso, afectan a economías asiáticas.

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Sheinbaum señaló que durante su análisis sobre la situación económica global conversó con el mandatario surcoreano sobre los efectos de las tensiones en rutas estratégicas de suministro energético.

La presidenta utilizó ese ejemplo para respaldar la estrategia mexicana de producción y transformación interna de combustibles, al afirmar que el país mantiene capacidad de abastecimiento mientras otras regiones enfrentan presiones externas.

La referencia a Corea del Sur ocurrió durante una defensa del modelo económico del gobierno federal frente a cuestionamientos sobre crecimiento y estabilidad.

Sheinbaum argumentó que la política energética impulsada en años recientes fortaleció la posición de México ante la volatilidad internacional, particularmente en mercados vinculados con petróleo, gas y fertilizantes.

El contacto entre ambos gobiernos ocurre en un momento de relación económica activa entre México y Corea del Sur, con vínculos en manufactura, industria automotriz, tecnología y comercio exterior.

La relación bilateral también mantiene una dimensión cultural creciente, con mayor presencia de contenidos surcoreanos en el mercado mexicano y una base amplia de consumidores e industrias vinculadas con entretenimiento asiático.

La mención presidencial no incluyó detalles sobre acuerdos específicos derivados de la conversación ni anuncios diplomáticos inmediatos. Sin embargo, el señalamiento incorpora a Corea del Sur dentro del mapa de interlocución internacional que el gobierno mexicano utiliza para leer el entorno económico y energético.

El acercamiento ocurre mientras México mantiene una estrategia de diversificación comercial con América del Norte, Europa y Asia, en medio de ajustes globales en cadenas de suministro, tensiones geopolíticas y redefiniciones en seguridad energética.