Sheinbaum dialoga con Lula sobre cooperación económica, científica y educativa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de dar seguimiento a los proyectos conjuntos que México y Brasil impulsan en materia de desarrollo económico, educación y cooperación científica.

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, expresó la mandataria en sus redes sociales.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 9, 2026

La mandataria explicó que el diálogo forma parte de los mecanismos de coordinación que ambos gobiernos mantienen para fortalecer la relación bilateral entre las dos economías más grandes de América Latina y consolidar agendas comunes de crecimiento, innovación y formación académica.

Sheinbaum señaló que la comunicación con el mandatario brasileño permite avanzar en iniciativas estratégicas que buscan ampliar el intercambio tecnológico, promover la cooperación entre universidades y centros de investigación, así como impulsar proyectos productivos en sectores clave.

Entre las áreas de colaboración que México y Brasil han planteado destacan el desarrollo de biocombustibles, donde el país sudamericano cuenta con amplia experiencia en la producción de etanol, así como la cooperación en innovación científica y tecnológica y el fortalecimiento de vínculos entre instituciones educativas y organismos de investigación.

La agenda bilateral también contempla acuerdos en la industria farmacéutica y en el ámbito regulatorio sanitario, con el objetivo de facilitar la investigación médica, el desarrollo de medicamentos y el intercambio de conocimiento científico entre ambos países.

Otro de los ejes de trabajo se concentra en ampliar el comercio y la inversión entre empresas mexicanas y brasileñas mediante acuerdos sectoriales que permitan complementar cadenas productivas, particularmente en sectores industriales, agrícolas y de tecnología energética.

Las conversaciones entre ambos gobiernos también incluyen iniciativas relacionadas con la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y la transición energética, temas en los que México y Brasil han buscado establecer mecanismos de cooperación que permitan compartir experiencias y fortalecer sus capacidades productivas.