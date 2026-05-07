Sheinbaum difunde edicto de 1548 contra Hernán Cortés

La mandataria afirmó que sectores de la derecha mexicana buscan reivindicar al conquistador y defendió el papel histórico de los pueblos originarios

En sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un edicto firmado por Carlos I de España en 1548 que documenta acusaciones de esclavitud y violencia atribuidas a Hernán Cortés durante la conquista. La mandataria sostuvo que el documento exhibe “las atrocidades” del conquistador y criticó a sectores de la derecha mexicana que buscan reivindicar su figura histórica.

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“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana”, escribió Sheinbaum en sus cuentas oficiales. La presidenta agregó que “los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy”

El documento compartido por la mandataria corresponde a una provisión emitida en Valladolid el 16 de mayo de 1548. El texto ordena liberar a indígenas esclavizados por órdenes atribuidas a Hernán Cortés y describe acciones ocurridas en regiones como Texcoco, Cuernavaca, Oaxtepec y Cholula durante las campañas de conquista en el siglo XVI.

El edicto señala acusaciones sobre asesinatos, esclavización y venta de indígenas, además del uso de hierro candente para marcar personas como esclavas. El texto también menciona matanzas atribuidas a fuerzas de Cortés durante operaciones militares en distintos territorios de la Nueva España.

La provisión también instruye a las autoridades de la Nueva España a identificar a indígenas y descendientes que permanecieran en condición de esclavitud para restituirles su libertad. El documento ordena además publicar la disposición en plazas y mercados para impedir que cualquier persona mantuviera cautivos a indígenas bajo los mecanismos descritos en las acusaciones.

Horas antes, durante la conferencia presidencial, José Alfonso Suárez del Real afirmó que Hernán Cortés no merece reivindicación histórica y citó el mismo documento como evidencia de abusos reconocidos por la propia Corona española. El funcionario sostuvo que Cortés enfrentó procesos judiciales por hechos vinculados con esclavitud y violencia contra pueblos originarios.

Durante esa exposición, el funcionario presentó materiales audiovisuales oficiales que retomaron hechos como la matanza de Cholula, la captura de Moctezuma y la destrucción de Tenochtitlán para contextualizar el contenido del edicto compartido por la mandataria.

La discusión surgió después de posicionamientos públicos sobre la figura histórica de Hernán Cortés y el papel de la conquista española en México. El gobierno federal colocó el tema en el debate político al vincular la memoria histórica con la defensa de los pueblos indígenas y la soberanía nacional.