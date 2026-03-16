Sheinbaum enfrenta críticas por respaldar colecta para Cuba impulsada por AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador y el llamado a donar recursos para apoyar al pueblo cubano.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para donar recursos en apoyo al pueblo cubano y sostuvo que la iniciativa surgió de una asociación civil integrada por ciudadanos y personalidades públicas que promovieron una colecta solidaria.

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Durante su conferencia, la mandataria explicó que la convocatoria se originó tras la publicación de un desplegado titulado “El destino de Cuba no nos es ajeno”, firmado por diversas figuras del ámbito cultural e intelectual, quienes solicitaron aportaciones para adquirir alimentos, medicinas, combustible y otros insumos destinados a la isla.

Sheinbaum indicó que la cuenta bancaria utilizada para la colecta pertenece a la asociación civil Humanidad con América Latina, que solicitó ante la Secretaría de Hacienda su registro como donataria, conforme al procedimiento habitual para este tipo de organizaciones.

La presidenta agregó que los responsables del desplegado son la escritora Laura Esquivel y Carlos Pellicer López, quienes aparecen como representantes de la asociación, aunque señaló que su gobierno verificará si existe un representante legal adicional.

Respecto al llamado del exmandatario, Sheinbaum afirmó que se trató de una iniciativa solidaria para apoyar a la población cubana, frente a las dificultades económicas derivadas del bloqueo comercial impuesto durante décadas.

“Es un llamado solidario al pueblo de Cuba porque está sufriendo y no tiene que ver con ellos, sino con un aislamiento desde hace décadas por un bloqueo comercial y recientemente de combustibles”, expresó.

La presidenta señaló que durante el fin de semana surgieron críticas de opositores que cuestionaron el origen de la cuenta bancaria, por lo que aclaró que todas las cuentas de este tipo están sujetas a regulación y supervisión fiscal.

Sheinbaum también confirmó que evalúa efectuar una aportación personal a la colecta, aunque precisó que el monto se dará a conocer posteriormente.

“Como persona, pues ya veré si hacemos una aportación… sí, yo creo que sí lo voy a hacer de manera personal. Bueno, voy a ver el monto, mañana les informo”, declaró.

Sobre la situación política en Cuba, la mandataria reiteró la postura histórica de México de respeto a la autodeterminación de los pueblos y afirmó que corresponde a la ciudadanía cubana decidir su forma de gobierno.

Sheinbaum subrayó que el Estado mexicano mantiene desde hace décadas una posición contraria a los bloqueos económicos, debido a que estas medidas afectan principalmente a la población.

“Nosotros no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque no dañan al gobierno, dañan a los pueblos”, afirmó.

La presidenta sostuvo que México continuará promoviendo una relación respetuosa con todos los países, incluida Cuba y Estados Unidos, basada en el principio de no intervención y en la defensa de la soberanía nacional.