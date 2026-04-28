Sheinbaum enfrenta presión política de Trump, señala WSJ

El The Wall Street Journal reporta que Claudia Sheinbaum enfrenta presión creciente de Donald Trump, tras el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua

El diario The Wall Street Journal reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum adapta sus decisiones ante la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El texto describe una estrategia de contención frente a exigencias políticas y comerciales desde Washington tras un accidente que evidenció operaciones no autorizadas en territorio mexicano.

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El reporte señala que la mandataria busca apaciguar a Trump, en referencia a un ajuste de posiciones para evitar confrontaciones directas con la administración estadounidense. El medio ubica este comportamiento en el contexto de la relación bilateral y las presiones sobre seguridad, migración y comercio.

El reporte del diario estadounidense describe un patrón de exigencias crecientes desde Washington, incluso después de medidas adoptadas por México en seguridad y migración. Entre ellas se ubican despliegues en la frontera y acciones contra el narcotráfico, sin que ello reduzca la presión política.

“Cada vez que Sheinbaum le daba margen, él le exigía más”, señala el medio, que advierte sobre una dinámica de negociación asimétrica. La publicación también refiere que Trump ha insistido en permitir acciones directas de Estados Unidos contra cárteles en territorio mexicano.

El contexto incluye la controversia por la incursión de agentes estadounidenses sin autorización federal, considerada una posible violación a la soberanía nacional. El gobierno mexicano envió una nota diplomática y abrió investigaciones, mientras autoridades estatales enfrentan consecuencias políticas.

La presión se intensifica en un momento clave para la relación económica y de seguridad, con la revisión del acuerdo comercial regional y el debate sobre cooperación bilateral. El escenario coloca al gobierno mexicano entre evitar una confrontación directa y contener riesgos de decisiones unilaterales de Washington.

Funcionarios estadounidenses también han planteado demandas específicas en materia de cooperación en inteligencia y combate al tráfico de fentanilo. El reporte señala que dichas solicitudes se presentan como urgentes, lo que incrementa la presión política sobre el gobierno mexicano.

En ese contexto, la administración de Sheinbaum ha optado por mantener canales diplomáticos activos y evitar una escalada pública. Las conversaciones bilaterales incluyen intercambios telefónicos y reuniones de alto nivel enfocadas en seguridad regional.

El diario advierte que el calendario político en Estados Unidos influye en la postura de la Casa Blanca.

Las elecciones intermedias podrían endurecer el discurso y empujar decisiones más agresivas en política exterior hacia México.

Este escenario obliga al gobierno mexicano a equilibrar su respuesta entre la defensa de la soberanía y la preservación de la relación económica. La evolución de estas tensiones marcará la agenda bilateral en los próximos meses.