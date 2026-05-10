Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar en Sonora por el Día de las Madres

La presidenta encabezó en Ciudad Obregón la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado en Ciudad Obregón, Sonora, la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, esquema dirigido a mujeres de 60 a 64 años que entrega 3 mil 100 pesos bimestrales mediante depósito directo en el Banco del Bienestar. El acto coincidió con la conmemoración del Día de las Madres.

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La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa alcanza a casi 3 millones de beneficiarias en el país. En Sonora, precisó, cerca de 70 mil mujeres ya reciben este apoyo. La dependencia reportó una inversión superior a mil 448 millones de pesos en la entidad durante este año para financiar el programa.

Ramírez Amaya presentó el esquema como una política de reconocimiento económico al trabajo doméstico y de cuidados. Señaló que el apoyo busca atender a mujeres cuyo trabajo dentro del hogar históricamente no recibió compensación económica. Explicó que las beneficiarias se incorporan de forma automática a la pensión para adultos mayores al cumplir 65 años.

Sostuvo que la pensión forma parte de una estrategia de reconocimiento a mujeres cuidadoras, madres, abuelas y responsables del sostenimiento familiar. Señaló que el programa busca fortalecer la autonomía económica de mujeres entre 60 y 64 años mediante transferencias directas sin intermediarios.

Durante el acto protocolario, Sheinbaum entregó tarjetas a Altagracia Ruiz Acuña, Josefina Gutiérrez Beltrán, Onésima Morooyoki Matus y María Luisa Álvarez Espinoza. Al acto asistieron mujeres de Cajeme, Bácum, San Ignacio y comunidades del sur de Sonora convocadas para la entrega del programa federal.

El gobernador Alfonso Durazo utilizó su intervención para respaldar políticamente a la presidenta y destacar la gira conjunta de tres días por Sonora. Afirmó que el gobierno federal ha respondido a demandas estatales relacionadas con infraestructura hidráulica, atención a productores y abastecimiento de agua para comunidades indígenas como los pueblos seri y yaqui.

Durazo también pidió mantener el respaldo ciudadano a su administración y reiteró los principios políticos del movimiento gobernante. El evento combinó la promoción institucional de un programa social con mensajes de respaldo político en una fecha simbólica para la agenda pública del gobierno federal.

El mandatario vinculó el programa con el mensaje político de representación femenina en el gobierno federal. Afirmó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia implicó también la llegada de las mujeres a espacios de decisión y sostuvo que el objetivo del programa es fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres sonorenses.