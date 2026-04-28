Sheinbaum envía nota diplomática a Estados Unidos por presencia de agentes en Chihuahua

México envió nota diplomática a EU por operativo en Chihuahua sin aviso previo. Sheinbaum exige explicación y defiende la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal envió una nota diplomática a Estados Unidos tras la participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua sin conocimiento de autoridades federales.

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“Nosotros hicimos una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos pidiendo explicación sobre este caso y diciendo que el gobierno federal no estaba informado y que esto no puede ocurrir”, señaló la mandataria.

La presidenta indicó que el gobierno estadounidense respondió a la comunicación oficial y expresó su disposición a respetar la Constitución mexicana y los acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Precisó que la cooperación entre ambos países debe mantenerse dentro del marco legal vigente.

Sheinbaum sostuvo que la presencia de ciudadanos extranjeros en operativos en territorio nacional corresponde exclusivamente a autoridades mexicanas. Señaló que la participación en campo de agentes o ciudadanos estadounidenses en acciones de seguridad está fuera de la ley.

“México se respeta. No permitimos participación en tierra de ciudadanos estadounidenses en operaciones que corresponden a autoridades mexicanas”, afirmó.

La mandataria agregó que el caso se considera una excepción y planteó que no debe repetirse. Indicó que las autoridades estatales tienen la obligación de cumplir con la ley y coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad.

Las investigaciones sobre la integración de ciudadanos extranjeros en el operativo corresponden a la fiscalía, que deberá determinar posibles responsabilidades y el alcance de los hechos.

La postura del Ejecutivo fija una línea sobre la cooperación internacional en seguridad, al exigir respeto a la soberanía y a los procedimientos legales en operativos dentro del país.