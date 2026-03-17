Sheinbaum envía Plan B electoral con eje en austeridad

La presidenta remitió al Senado una iniciativa que fija topes de gasto en congresos locales, limita regidurías y endurece la fiscalización para reducir privilegios en el sistema electoral

Con un enfoque centrado en la austeridad republicana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió al Senado el denominado Plan B de la reforma electoral, que propone ajustes constitucionales y legales orientados a disminuir costos en el sistema electoral.

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El planteamiento retoma una agenda que no alcanzó mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución en su versión original, por lo que la nueva iniciativa concentra cambios en leyes secundarias y medidas de contención presupuestal.

La mandataria sostuvo que el objetivo principal radica en reducir los recursos destinados a órganos electorales y partidos políticos, al considerar que el gasto actual resultó excesivo frente a las necesidades sociales en entidades y municipios.

Dentro de las medidas centrales, la iniciativa establece límites en el número de regidurías municipales, al fijar un rango de siete a 15 integrantes según el tamaño poblacional, con la finalidad de ajustar estructuras administrativas.

El documento también incluye un tope presupuestal de 0.70 por ciento del gasto estatal para los congresos locales, lo que implica que aquellas entidades por encima de ese límite tendrían que reducir su asignación.

Los ahorros derivados de estos ajustes se canalizarían a infraestructura social en municipios y estados, bajo el principio de redistribución del gasto público hacia áreas prioritarias.

En materia de remuneraciones, la propuesta determina que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales y órganos locales no podrían percibir ingresos superiores al salario de la titular del Ejecutivo federal.

El paquete legislativo contempla la eliminación de bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales para altos funcionarios electorales, bajo el argumento de homologar criterios salariales en la administración pública.

La iniciativa incorpora modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas el inicio inmediato de los cómputos tras el cierre de la jornada electoral para reducir márgenes de incertidumbre.

El esquema incluye mecanismos de fiscalización más estrictos, al permitir convenios del INE con la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades para rastrear el origen de recursos en campañas políticas.

La Ley General de Partidos Políticos incorpora la obligación de transparentar ingresos y reportar operaciones financieras en tiempo real, mediante sistemas bancarizados, con restricciones a recursos ilícitos.

La reforma propone ajustes a la revocación de mandato, al permitir su convocatoria en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que ampliará los periodos en que la ciudadanía podría activar este mecanismo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la propuesta y señaló que el eje central consiste en disminuir excesos y fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos.

El documento también mantiene la elección judicial prevista para 2027, con ajustes orientados a reducir el número de candidaturas en boletas y reforzar la revisión de perfiles por comisiones de los tres poderes.