La presidenta contempla al titular de Nafin-Bancomext como posible embajador en Estados Unidos, lo que anticipa un ajuste en la representación diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa a Roberto Lazzeri, actual director de Nafin-Bancomext, como posible embajador de México en Estados Unidos, en un movimiento que reconfiguraría la representación diplomática en Washington en el corto plazo.

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El posible nombramiento ocurre en un contexto de alta interlocución bilateral, donde comercio, migración y seguridad concentran la agenda entre México y Estados Unidos, y donde la posición de embajador opera como enlace directo con la administración estadounidense.

“Es una posibilidad que estamos considerando”, señaló Claudia Sheinbaum sobre la eventual designación de Lazzeri, de acuerdo con información difundida por Bloomberg Línea, sin confirmar una decisión definitiva ni un calendario formal.

Roberto Lazzeri encabeza la banca de desarrollo mexicana a través de Nacional Financiera y Bancomext, donde ha impulsado financiamiento a empresas y proyectos estratégicos vinculados con exportaciones y crecimiento económico.

El perfil técnico de Lazzeri en financiamiento y comercio exterior se alinea con los temas prioritarios de la relación bilateral, en particular el fortalecimiento de cadenas productivas y la implementación del T-MEC.

El gobierno federal no ha informado si el actual titular de la embajada en Washington, Esteban Moctezuma, dejaría el cargo ni si existe una terna formal para la posición, lo que mantiene abierto el proceso de definición institucional.

La eventual salida de Lazzeri de Nafin-Bancomext implicaría un ajuste en la conducción de la banca de desarrollo, en un momento donde el crédito público mantiene un papel activo en proyectos de inversión y apoyo empresarial.

El nombramiento de un embajador requiere la aprobación del Senado, por lo que cualquier designación deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de concretarse y asumir funciones en Estados Unidos.