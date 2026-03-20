La presidenta confirmó el envío de una nota diplomática “más contundente” a Estados Unidos y aseguró que el caso no se cerrará sin pleno esclarecimiento

Con el objetivo de exigir una investigación profunda sobre los hechos, el Gobierno de México envió una nota diplomática “mucho más fuerte” a las autoridades de Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia matutina en Cancún, la mandataria calificó el caso como “muy lamentable” y sostuvo que, aunque el informe preliminar de las autoridades estadounidenses apuntó a un suicidio, el gobierno mexicano no dará por concluido el caso sin un esclarecimiento completo.

“El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y, además, no puede ser que esté ocurriendo esto“, afirmó.

De acuerdo con ICE y con reportes de prensa publicados este 19 de marzo de 2026, el fallecido fue identificado como Royer Pérez Jiménez, mexicano de 19 años, quien murió el 16 de marzo en el centro de detención de Moore Haven, Florida.

COMUNICADO. “SRE utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Florida”.https://t.co/6jtYi0heSh pic.twitter.com/rHSvUS8ZPc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2026

La agencia estadounidense sostuvo que se trató de un “presunto suicidio”, aunque la causa oficial de muerte seguía bajo investigación.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, junto con el subsecretario Roberto Velasco, analizan las medidas diplomáticas y jurídicas que se implementarán frente a este caso.

Señaló que la respuesta del Estado mexicano no se limitará a la protesta formal, sino que buscará incidir en las condiciones que rodean este tipo de fallecimientos.

En ese contexto, Sheinbaum subrayó que el gobierno federal utilizará todos los mecanismos disponibles para respaldar a la familia del connacional fallecido.

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“Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y apoyar a la familia en todo lo que requiera”, expresó.

Con esta muerte, sumaron al menos 13 decesos de personas migrantes bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, después de que 2025 cerró con 31 muertes, la cifra más alta en dos décadas. En ese contexto, México fijó una postura de exigencia frente a un hecho que consideró inadmisible.