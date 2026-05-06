Sheinbaum exige pruebas a Estados Unidos sobre acusaciones en Sinaloa

La mandataria defendió el debido proceso, negó protección política a personas investigadas y afirmó que México no actuará por presión extranjera o mediática

Al afirmar que cualquier investigación debe apegarse al debido proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas al gobierno de Estados Unidos sobre recientes acusaciones contra ciudadanos mexicanos y sostuvo que México no tomará decisiones por presión política o mediática.

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Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al Departamento de Justicia estadounidense para solicitar evidencia formal sobre los señalamientos difundidos en días recientes.

Indicó que la petición se elaboró tras consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y áreas jurídicas del gobierno federal.

“Lo que decimos nosotros es: pruebas”, declaró la presidenta durante su conferencia matutina.

Sheinbaum afirmó que las publicaciones conocidas hasta ahora contienen únicamente “dichos” y documentos sin respaldo suficiente.

Criticó versiones difundidas en medios y redes sociales sobre presuntas órdenes presidenciales para detener investigaciones o proteger a funcionarios.

La mandataria sostuvo que corresponde a las fiscalías conducir las investigaciones y reiteró que el Poder Ejecutivo no sustituirá a las autoridades ministeriales. “La presidenta no cubre a nadie”, afirmó.

Explicó que el sistema penal acusatorio mexicano exige evidencia suficiente antes de proceder contra cualquier persona señalada por posibles delitos.

Sheinbaum rechazó versiones que condicionan la relación bilateral o el tratado comercial entre México y Estados Unidos a posibles detenciones de funcionarios o actores políticos mexicanos.

La presidenta afirmó que esas narrativas forman parte de intentos de presión política y reiteró que el gobierno federal actuará únicamente conforme a la ley y la Constitución.

También mencionó el caso del operativo en Chihuahua donde murieron ciudadanos extranjeros integrados a un convoy de seguridad estatal.

Señaló que la fiscalía ya investiga cómo participaron civiles extranjeros en ese despliegue y cuestionó que ese aspecto del caso haya perdido atención pública mientras aumentaron versiones políticas sin pruebas judiciales.

La presidenta criticó además a comentaristas y medios que difundieron versiones sobre presuntas filtraciones del gabinete de seguridad.

La titular del Ejecutivo calificó esas publicaciones como “ficción” y aseguró que algunas narrativas buscan debilitar al gobierno federal mediante acusaciones sin sustento documental.

Afirmó que México mantendrá cooperación internacional en materia de seguridad dentro del marco legal y con respeto a la soberanía nacional. “La presidenta debe cumplir con la Constitución y defender la soberanía”, declaró.

Las acciones contra el crimen organizado continuarán bajo criterios de legalidad y coordinación institucional.