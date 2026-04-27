Sheinbaum exige pruebas a EU en acusaciones contra mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el combate a la corrupción en México corresponde exclusivamente a su gobierno, luego de la difusión de un supuesto plan del gobierno de Estados Unidos para denunciar a políticos mexicanos presuntamente corruptos.

LEE ADEMÁS: Liguilla Liga MX: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura 2026

"Si hay alguna denuncia contra un ciudadano mexicano, tienen que presentarse pruebas", sostuvo la mandataria al fijar postura sobre versiones que atribuyen al embajador Ronald Johnson un esquema de señalamientos desde ese país.

Indicó que cualquier acusación formulada en el extranjero debe contar con sustento documental y seguir los canales institucionales en México. Precisó que los señalamientos no pueden procesarse sin evidencia formal que permita su revisión conforme al marco legal vigente.

La presidenta señaló que corresponde a las autoridades mexicanas conducir las investigaciones en materia de corrupción, con base en las atribuciones de las instancias nacionales encargadas de procuración de justicia.

"Las pruebas tendrían que ser revisadas por la Fiscalía General de la República", puntualizó al referirse al procedimiento que deben seguir denuncias provenientes de Estados Unidos.

El posicionamiento se da tras la circulación de versiones sobre una estrategia externa para exhibir a actores políticos mexicanos, lo que coloca en discusión los límites de actuación entre gobiernos en materia de combate a la corrupción.

Sheinbaum señaló que las investigaciones deben seguir procesos institucionales, con intervención de fiscalías y validación judicial. Indicó que el gobierno no protegerá a ninguna persona con evidencia de delito, pero rechazó acusaciones sin sustento documental.

Como antecedente, citó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por la Drug Enforcement Administration (DEA). Recordó que, tras la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, se entregó la información del caso.

"Lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular", sostuvo la presidenta sobre ese expediente, al explicar que el militar fue devuelto a México y posteriormente la Fiscalía General de la República determinó que no existía delito que perseguir.

La mandataria añadió que la exigencia de evidencia también aplica en sentido inverso. Señaló que México ha solicitado acciones contra empresarios con doble nacionalidad vinculados al contrabando de combustibles, conocido como "huachicol fiscal", sin que hasta ahora se reporten resultados.

Indicó que las autoridades estadounidenses tienen la obligación de investigar esos casos conforme a sus propias leyes, independientemente de la nacionalidad de los implicados, en coordinación con las investigaciones de la fiscalía mexicana.

Sheinbaum concluyó que cualquier proceso de cooperación bilateral debe basarse en evidencia validada por autoridades competentes, con intervención de fiscalías y jueces, para evitar motivaciones ajenas a la procuración de justicia.