Sheinbaum exige respeto a derechos de migrantes en Estados Unidos

El gobierno federal rechazó prácticas de detención contra connacionales en Estados Unidos, pidió investigaciones sobre fallecimientos bajo custodia y reiteró la defensa consular ante casos que incluyen personas con permisos laborales

El gobierno de México fijó una postura crítica frente a las detenciones de migrantes en Estados Unidos y exigió que se respeten los derechos humanos de las personas sujetas a procedimientos migratorios, con énfasis en la situación de connacionales que trabajan en ese país.

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Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración no comparte las formas en que se llevan a cabo ciertas detenciones y afirmó que esta inconformidad se ha expresado de manera pública y por distintas vías diplomáticas ante autoridades estadounidenses.

La mandataria explicó que existen casos en los que personas detenidas cuentan con permisos de trabajo, lo que deriva en su liberación tras la revisión de su situación migratoria, situación que, dijo, evidencia inconsistencias en los procesos de detención.

Además, el gobierno mexicano solicitó que se investiguen a fondo los fallecimientos de migrantes bajo custodia en Estados Unidos, mediante peritajes forenses que permitan determinar con claridad las causas de muerte y establecer responsabilidades.

La presidenta sostuvo que la respuesta de las autoridades estadounidenses ha incluido el compromiso de abrir investigaciones, aunque México insistirá en el seguimiento de estos casos hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que se registraron 13 fallecimientos de mexicanos en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con causas presuntas que incluyen complicaciones médicas, suicidios y hechos violentos.

En respuesta, la Cancillería envió 14 comunicaciones diplomáticas al gobierno de Estados Unidos, recibió 12 respuestas oficiales y dio seguimiento a investigaciones abiertas, además de acompañar a familias en procesos legales, con demandas interpuestas y casos en integración.

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que el gobierno mexicano envió notas diplomáticas para exigir justicia en los casos documentados, así como para plantear preocupaciones sobre condiciones que han derivado en la muerte de al menos 13 personas bajo custodia migratoria.

Dichas comunicaciones incluyeron solicitudes para que autoridades estadounidenses garanticen estándares mínimos de trato digno y establezcan mecanismos que eviten la repetición de estos hechos, aunque hasta el momento las investigaciones no han concluido.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los consulados intensificaron las visitas a centros de detención para verificar condiciones, detectar abusos y garantizar atención médica y legal, además de documentar hacinamiento o falta de higiene.

Velasco indicó que el programa de apoyo a migrantes recaudó 115 millones de pesos, de los cuales más de 31 millones ya se ejercieron en servicios de representación legal, visitas consulares y fortalecimiento de personal.

El funcionario explicó que se atendieron 2 mil 334 personas, con 128 casos de representación legal, incluidos pagos de fianzas por más de 646 mil dólares, además de 51 casos activos en procesos de remoción.

En materia de protección, se realizaron mil 101 visitas adicionales a centros de detención, alcanzando a más de 13 mil 784 personas, así como 7 mil 752 jornadas informativas que beneficiaron a más de 21 mil personas.

Velasco señaló que se reforzaron 20 consulados con la contratación de 28 especialistas en protección, además de campañas de difusión preventiva para orientar a connacionales ante posibles detenciones o procesos migratorios.