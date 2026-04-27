Sheinbaum explica baja de empleo femenino tras pérdida de 227 mil puestos en México

México registró una pérdida de 227 mil empleos formales en el primer trimestre del año, de los cuales 189 mil corresponden a mujeres, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. El dato refleja una afectación concentrada en el empleo femenino dentro del mercado formal.

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“Hay una parte que es temporal que tiene que ver con servicios educativos. Donde hemos perdido algo de empleo en el sector manufactura”, explicó la mandataria al detallar las causas del ajuste.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta señaló que la caída se vincula con una reducción en servicios educativos y ajustes en la manufactura.

Precisó que en la industria automotriz se registró una disminución en la producción de autos eléctricos destinados a exportación, lo que impactó el nivel de empleo sin implicar el cierre de plantas.

Indicó que este ajuste responde a decisiones externas, en particular a la eliminación de incentivos a los autos eléctricos por parte del presidente Donald Trump, lo que redujo la producción en ese segmento. Añadió que el sector del acero también reporta movimientos que inciden en el empleo.

La presidenta afirmó que otros segmentos de la manufactura presentan crecimiento y que el sector servicios muestra un comportamiento al alza. Señaló que la lectura anual, de marzo de 2025 a marzo de 2026, mantiene un incremento significativo en el empleo.

También indicó que la Secretaría del Trabajo emitió una aclaración sobre las cifras, al señalar que existen variaciones temporales en algunos sectores que no modifican la tendencia general. Añadió que se prevé una explicación técnica más detallada sobre el comportamiento del empleo.