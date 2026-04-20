Sheinbaum expresa solidaridad con Japón tras sismo

La presidenta envió condolencias y respaldo institucional ante posibles afectaciones humanas y materiales derivadas del movimiento telúrico.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Japón tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en ese país, luego de reportes preliminares sobre el alcance del movimiento telúrico, cuya magnitud activó alertas en distintas regiones del territorio japonés.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Japón”, señaló la presidenta durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con autoridades japonesas para dar seguimiento a la evolución del evento. Hasta el momento, no se reportaron mexicanos afectados, según información preliminar.

El gobierno mexicano continúa atento a la información oficial que emitan las autoridades japonesas. La postura institucional se mantiene en línea con protocolos diplomáticos ante desastres naturales en el extranjero.

Japón registra actividad sísmica frecuente por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Los movimientos telúricos de alta magnitud suelen activar protocolos de emergencia y sistemas de alerta temprana en ese país.