Sheinbaum fija límite a publicidad oficial y exige austeridad en Nuevo León

Cuestionó el gasto de más de 18 millones de pesos en publicidad digital del gobernador de Nuevo León y defendió que la difusión institucional no debe convertirse en promoción personal.

Todos los gobiernos deben cumplir con la ley y actuar con austeridad, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum al cuestionar el gasto de más de 18 millones de pesos en publicidad en redes sociales atribuido al gobernador de Nuevo León y su esposa en los últimos tres meses y afirmó que

“Todos tenemos que ser austeros y cumplir con la ley. Todos los gobiernos. Es mejor dedicar el recurso al pueblo”, señaló la mandataria al referirse al uso de recursos públicos en promoción digital.

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La jefa del Ejecutivo indicó que su administración destina un porcentaje del presupuesto a medios alternativos, oficiales y comerciales como parte de la política de comunicación gubernamental. Sostuvo que ese monto es menor al que se asignaba en administraciones anteriores y que responde a la necesidad de informar sobre acciones y programas.

“Claro que hay que difundir los logros del gobierno, pero la promoción personal pues sí, hay que comportarse con austeridad”, afirmó.

Sheinbaum estableció una diferencia entre la comunicación institucional y la promoción individual. Señaló que la difusión de resultados de gobierno forma parte de las obligaciones públicas, pero advirtió que el uso de recursos para posicionar la imagen personal de funcionarios contradice los criterios de austeridad.

La presidenta agregó que el gasto en comunicación debe tener un propósito informativo y no político. Indicó que la asignación de recursos a medios busca garantizar el acceso a información pública y mantener canales de difusión diversos.

En ese marco, sostuvo que la política de comunicación del gobierno federal prioriza el equilibrio entre medios alternativos, oficiales y comerciales, con el objetivo de ampliar la cobertura informativa sin concentrar el gasto en un solo sector.

La postura del Ejecutivo plantea un criterio operativo sobre el uso de recursos públicos en publicidad, al fijar un límite entre la difusión institucional y la promoción personal, y al vincular el gasto con principios de austeridad y legalidad.