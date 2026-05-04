Sheinbaum fija postura por Chihuahua y defensa de soberanía

La FGR (Fiscalía General de la República) investiga posibles violaciones legales en Chihuahua y sostuvo que la relación con Estados Unidos se rige por cooperación sin subordinación y rechazo al injerencismo

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la investigación sobre posibles irregularidades en Chihuahua corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el secretario de Seguridad le informó el marco legal aplicable y tras una reunión con la gobernadora Maru Campos sin datos adicionales a los ya públicos.

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“La gobernadora de Chihuahua no dio información adicional a lo que se conoce públicamente”, indicó la presidenta al precisar que la indagatoria recae en la fiscalía y no en el Ejecutivo federal.

El señalamiento surge tras reportes sobre reuniones entre el gobierno estatal y autoridades estadounidenses, en las que se abordaron acciones para reforzar la seguridad y la frontera. La presidenta afirmó que la Secretaría de Seguridad explicó lo que establecen la ley y la Constitución frente a esos contactos.

En ese contexto, la titular del Ejecutivo vinculó el caso con la política exterior y de seguridad del país, al insistir en que México mantiene cooperación con Estados Unidos bajo el principio de coordinación sin subordinación y rechazo al injerencismo.

“La soberanía no es negociable bajo ninguna circunstancia”, afirmó, al referirse a antecedentes de intervención extranjera y a solicitudes recientes de autoridades estadounidenses para detenciones con fines de extradición.

La presidenta sostuvo que, ante solicitudes externas, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores verificar pruebas y a la fiscalía determinar su validez jurídica. Señaló que no se encubre a ningún funcionario y que las decisiones se rigen por pruebas y procedimientos legales.

El posicionamiento ocurre en un contexto de tensión por operativos, extradiciones y cooperación bilateral en seguridad, donde el gobierno federal insiste en equilibrio entre coordinación internacional y defensa de la soberanía.

La definición oficial establece que cualquier posible violación a la ley en Chihuahua será resuelta por la fiscalía, mientras el Ejecutivo mantiene la línea de respeto institucional y control sobre la actuación de autoridades extranjeras en territorio nacional.