Sheinbaum gestiona más fechas de BTS y abre opción a presentación masiva

La mandataria solicitó al gobierno de Corea del Sur ampliar las presentaciones de BTS en México ante la alta demanda, además de explorar un posible concierto gratuito o transmisión en pantallas gigantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que impulsa gestiones diplomáticas con Corea del Sur para ampliar la presencia del grupo BTS en México, luego de que la venta de boletos para sus conciertos programados en mayo en el Estadio GNP Seguros se agotaron en cuestión de horas.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que envió una carta al presidente surcoreano para solicitar su intervención ante la imposibilidad de que cerca de un millón de personas interesadas accedan a las aproximadamente 150 mil entradas disponibles para las tres fechas confirmadas en la capital del país.

En respuesta, el gobierno de Corea del Sur expresó disposición para canalizar la petición hacia los productores de la agrupación, al tiempo que reconoció la alta popularidad del grupo en México y la magnitud del fenómeno que representa entre jóvenes seguidores conocidos como ARMY.

Sheinbaum señaló que la alternativa de incrementar el número de conciertos se mantiene en evaluación, mientras se analizan otras opciones que permitan ampliar el acceso del público, incluida la posibilidad de organizar una presentación masiva o facilitar la transmisión del espectáculo en espacios públicos.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la propuesta de un concierto gratuito dependerá de las decisiones de los representantes del grupo, aunque subrayó que el interés del gobierno radica en generar condiciones de acceso cultural para un sector amplio de la población juvenil.

Informó que extendió una invitación formal al mandatario de Corea del Sur para visitar México en septiembre, en un contexto que combina la agenda cultural con la relación bilateral en materia económica, educativa y de cooperación.

El gobierno surcoreano planteó la posibilidad de que otra agrupación musical juvenil visite el país, propuesta que aún se encuentra en análisis y sin confirmación oficial sobre fechas o características de la eventual presentación.

El anuncio se produjo en medio de cuestionamientos de seguidores sobre los procesos de venta de boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde usuarios denunciaron falta de transparencia y dificultades para acceder a las entradas.