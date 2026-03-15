En medio de las críticas de Donald Trump, la presidenta afirmó que su llegada al poder demuestra que las mujeres también pueden gobernar

Demostrar que las mujeres pueden gobernar y ejercer el poder público es una de las responsabilidades que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al llegar al Ejecutivo federal, al señalar que ocupar la Presidencia como la primera mujer implica una doble responsabilidad que consiste en evidenciar que las mujeres tienen la capacidad de conducir el país y dar continuidad al proyecto de transformación iniciado en 2018.

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Ante las constantes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha señalado que en México existe un “narcogobierno” y la ha cuestionado por no aceptar la ayuda de su administración para combatir al narcotráfico, la presidenta, sin hacer referencia directa al mandatario estadounidense, sostuvo que gobernar también implica demostrar con hechos que las mujeres pueden ejercer el poder público.

Durante la inauguración de un Centro LIBRE para las Mujeres en el municipio de Xalisco, en el estado de Nayarit, Sheinbaum Pardo explicó que su llegada a la Presidencia representa un momento histórico al ser la primera mujer en ocupar el cargo.

“Llegar a la Presidencia como la primera mujer es una doble responsabilidad. La primera porque representamos un proyecto de nación; llegar después del presidente López Obrador a dar continuidad al proyecto que inició en 2018 es una enorme responsabilidad para seguir dando resultados. Pero la segunda responsabilidad es demostrar que las mujeres podemos y sabemos gobernar“, expresó.

La presidenta señaló que durante muchos años las mujeres enfrentaron barreras para acceder a la educación, participar en la vida pública o desempeñar profesiones que tradicionalmente fueron reservadas a los hombres, por lo que el reconocimiento de sus derechos forma parte de una transformación profunda en la vida social y política del país.

En ese sentido, destacó que su gobierno impulsa acciones para fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, principio que ya quedó incorporado en la Constitución al reconocer la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el principio de que a trabajo igual corresponde salario igual.

Durante su intervención también habló de la realidad que viven miles de familias mexicanas que han migrado a Estados Unidos por necesidad, pero que mantienen vínculos permanentes con sus comunidades de origen.

Comentó que muchos mexicanos que viven del otro lado de la frontera continúan pendientes de sus familiares y mantienen comunicación constante con ellos. Incluso relató que tiene una hermana que reside en ese país y que se mantiene atenta a su familia, lo que utilizó como ejemplo del vínculo que mantienen muchas familias mexicanas a pesar de la distancia.

La presidenta explicó que ese mismo sentido de apoyo y cercanía es el que se busca fortalecer entre las mujeres a través de los Centros LIBRE.

Estos espacios —cuyas siglas corresponden a Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación— están diseñados para brindar atención integral a mujeres que enfrentan distintos problemas, particularmente situaciones de violencia.

En ellos se ofrece atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento social, además de talleres y actividades comunitarias que permiten fortalecer redes de apoyo entre mujeres.

“Defenderemos a la presidenta hasta donde sea necesario”: Navarro

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que su gobierno se mantendrá firme frente a las críticas dirigidas contra la mandataria.

“Somos prudentes, somos pacientes, somos tolerantes, pero defenderemos a la presidenta hasta donde sea necesario. Cueste lo que cueste“, dijo.

El mandatario estatal también se refirió al contexto internacional y señaló que, pese al poderío militar de algunos países cercanos, la fortaleza de México radica en la dignidad de su pueblo y en la defensa de su soberanía.

“Hay países muy cercanos que tienen un poderío militar sin precedentes, pero lo que tenemos los mexicanos es la mayor riqueza: nuestra dignidad y la defensa de nuestra soberanía“, afirmó.