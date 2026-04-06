Sheinbaum impulsa fin del efectivo y bancarización masiva

La mandataria planteó una estrategia para reducir el uso de efectivo, mediante cuentas sin RFC, pagos electrónicos y coordinación con autoridades financieras

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso una transformación del sistema económico para disminuir el uso de efectivo y ampliar la bancarización, permitiendo abrir cuentas bancarias sin RFC para integrar a sectores fuera del sistema financiero.

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La medida contempla cuentas de bajo nivel (N2 y N3), que permiten operaciones limitadas sin requisitos fiscales iniciales, con el objetivo de incorporar usuarios al sistema bancario y regularizarlos gradualmente.

El planteamiento busca eliminar barreras de acceso al sistema financiero, abriendo la puerta a millones de personas que operan en efectivo y fuera del circuito formal.

La estrategia incluye que casetas de peaje operen sin efectivo en 2026 y que las gasolineras adopten pagos electrónicos, aumentando la trazabilidad de las transacciones.

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la banca comercial, para consolidar un ecosistema digital financiero.

También se contempla que la banca privada amplíe el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas, vinculando la digitalización con el financiamiento productivo.

El gobierno tomó como referencia modelos de India, Brasil y China, donde la digitalización permitió reducir el uso de efectivo y ampliar la base fiscal.

Esta transformación implica un cambio en la economía informal, al trasladar operaciones a plataformas digitales con registro y supervisión fiscal.

El avance del modelo dependerá de la adopción tecnológica, la confianza en la banca y la capacidad institucional, en un contexto donde el efectivo aún domina gran parte del mercado.