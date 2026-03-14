La propuesta también plantea reducir el número de regidores para destinar más recursos a infraestructura y servicios públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió en Tecomán, Colima, la puesta en marcha de un “plan B” de reforma electoral con el que busca reducir gastos y privilegios en la política, luego de que su propuesta inicial para disminuir el financiamiento a partidos políticos no fue aprobada en el Congreso de la Unión.

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Durante su gira por el estado, la mandataria recordó que la iniciativa original proponía limitar el dinero público destinado a los partidos y modificar el sistema de elección legislativa para que todos los diputados fueran electos directamente por el voto ciudadano.

“Enviamos una reforma electoral al Congreso, no fue aprobada. ¿Saben lo que decía? Que los partidos políticos no tengan tanto dinero, que el dinero se lo lleve el pueblo, no los partidos, todos”, señaló ante asistentes al acto público.

Ante el rechazo legislativo, Sheinbaum explicó que su gobierno planteó una alternativa orientada a reducir costos dentro de los poderes legislativos y los gobiernos municipales, con el propósito de liberar recursos públicos para obras y servicios.

“Entonces, ahora dijimos un plan B, que todos los diputados de todos los estados ganen en la justa medianía, nada de que hay un diputado que ande con camionetotas a costa del erario público”, afirmó.

La presidenta agregó que la propuesta también contempla disminuir el número de regidores en los ayuntamientos para redirigir parte del presupuesto municipal hacia infraestructura urbana y servicios públicos.

“Que no haya tantos regidores, mejor que el dinero de los municipios se vaya para los parques, para los deportivos, para tapar baches, en vez de para tanto regidor”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que estas medidas forman parte de una política de austeridad que, a su juicio, debe regir en el servicio público bajo el principio de que el gobierno debe evitar privilegios mientras existan necesidades sociales.